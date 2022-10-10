Після масованих ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України в деяких областях будуть відключати світло.
Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях введено графік аварійних відключень.
Про це він повідомив в Telegram, інформує NNS.
“За попередньою інформацією, більшість об’єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра. Вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях”,написав прем’єр-міністр.
Нагадаємо, сьогодні Денис Шмигаль повідомляв, що російські війська пошкодили 11 важливих інфраструктурних об’єктів у восьми регіонах і Києві.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко попередив, що в Україні можуть проводити віялові відключенння через сьогоднішні ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури.
Українців закликали сьогодні ввечері обмежити споживання електроенергії