Після масованих ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України в деяких областях будуть відключати світло.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях введено графік аварійних відключень.

Про це він повідомив в Telegram, інформує NNS.

“За попередньою інформацією, більшість об’єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра. Вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях”, написав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, сьогодні Денис Шмигаль повідомляв, що російські війська пошкодили 11 важливих інфраструктурних об’єктів у восьми регіонах і Києві.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко попередив, що в Україні можуть проводити віялові відключенння через сьогоднішні ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури.

Українців закликали сьогодні ввечері обмежити споживання електроенергії