Всіх українців закликають ввечері 10 жовтня обмежити споживання електроенергії – влада звернулась з важливим проханням до громадян.
Про це повідомив голова енергетичного комітету ВРУ Андрій Герус, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
“Внаслідок сьогоднішнього обстрілу переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж”, написав Тимошенко.
“Це буде один із найскладніших вечорів для української енергетики”, написав Герус.“У деяких регіонах тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введені графіки аварійних відключень (так звані “віялові відключення”)”.
Він пояснив, що вечірній пік споживання пов’язаний із споживанням домогосподарств. Відтак використання меншої кількості електроенергії “суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу у аварійних відключеннях”.
Найбільш енерговитратними є такі прилади:
- – електрообігрівачі
- – бойлери
- – кухонна електроплита,
- – мікрохвильова піч,
- – пральна машина,
- – електрична духова шафа,
- – електрочайник (кавоварка),
- – праска
- – посудомийна машина
- – кондиціонер
- – зарядні пристрої
- – пилосос
- – комп’ютер
- – телевізор
Внаслідок російських обстрілів у низці областей України відсутнє електропостачання та є перебої у роботі мобільного зв’язку.
Так, електропостачання станом на 13:27 було відсутнє у 5 областях: Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільській. На решті території України електропостачання працює із частковим порушенням.
Перебої з доступністю мобільного інтернету фіксують у Хмельницькій, Львівській, Полтавській областях, Харкові та Житомирі. Ще у низці населених пунктів є проблеми із мобільним зв’язком.
Раніше в Офісі президента попереджали, що внаслідок масованих обстрілів по Україні в містах та інших населених пунктах можливі перебої з енергоживленням. Потрібно бути готовими до наслідків, аж до віялових відключень.
Масований ракетний удар по Україні 10 жовтня – жертвами російських атак стали не менше як 10 осіб, понад 60 поранено