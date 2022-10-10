Всіх українців закликають ввечері 10 жовтня обмежити споживання електроенергії – влада звернулась з важливим проханням до громадян.

Про це повідомив голова енергетичного комітету ВРУ Андрій Герус, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

“Внаслідок сьогоднішнього обстрілу переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж”, написав Тимошенко.

“Це буде один із найскладніших вечорів для української енергетики”, написав Герус. “У деяких регіонах тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введені графіки аварійних відключень (так звані “віялові відключення”)”.

Він пояснив, що вечірній пік споживання пов’язаний із споживанням домогосподарств. Відтак використання меншої кількості електроенергії “суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу у аварійних відключеннях”.

Найбільш енерговитратними є такі прилади:

– електрообігрівачі

– бойлери

– кухонна електроплита,

– мікрохвильова піч,

– пральна машина,

– електрична духова шафа,

– електрочайник (кавоварка),

– праска

– посудомийна машина

– кондиціонер

– зарядні пристрої

– пилосос

– комп’ютер

– телевізор

Внаслідок російських обстрілів у низці областей України відсутнє електропостачання та є перебої у роботі мобільного зв’язку.

Так, електропостачання станом на 13:27 було відсутнє у 5 областях: Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільській. На решті території України електропостачання працює із частковим порушенням.

Перебої з доступністю мобільного інтернету фіксують у Хмельницькій, Львівській, Полтавській областях, Харкові та Житомирі. Ще у низці населених пунктів є проблеми із мобільним зв’язком.

Раніше в Офісі президента попереджали, що внаслідок масованих обстрілів по Україні в містах та інших населених пунктах можливі перебої з енергоживленням. Потрібно бути готовими до наслідків, аж до віялових відключень.

Масований ракетний удар по Україні 10 жовтня – жертвами російських атак стали не менше як 10 осіб, понад 60 поранено