Росія нанесла масований ракетний удар по Україні 10 жовтня. Внаслідок цього, за даними поліції, щонайменше 10 українців загинули, ще близько 60 дістали поранення.

Як передає NNS, про це в ефірі національного телемарафону, що транслює 1+1, повідомила радниця міністра внутрішніх справ України Мар’яна Рева.

“Якщо ми говоримо про всю Україну, то окрім Києва зафіксовані влучання ще в 14 регіонах держави. Загалом станом на зараз ми можемо говорити про десятьох загиблих та близько 6 десятків поранених людей по всій Україні внаслідок ракетних влучань рф”, сказала вона.

Рева наголосила, що на місцях працюють поліцейські, криміналісти й слідчі, які фіксують наслідки злочинів рф.

Нагадаємо, за даними “Києва Цифрового”, повітряна тривога по всій Україні 10 жовтня тривала понад 5,5 годин.

Ворог завдав масованого ракетного удару по інфраструктурі багатьох українських міст.

Фото: наслідки російських ударів по Києву 10 жовтня/Serhii Korovainyi

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