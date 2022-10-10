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Масований ракетний удар по Україні 10 жовтня – жертвами російських атак стали не менше як 10 осіб, понад 60 поранено

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Росія нанесла масований ракетний удар по Україні 10 жовтня. Внаслідок цього, за даними поліції, щонайменше 10 українців загинули, ще близько 60 дістали поранення.

Як передає NNS, про це в ефірі національного телемарафону, що транслює 1+1, повідомила радниця міністра внутрішніх справ України Мар’яна Рева.

“Якщо ми говоримо про всю Україну, то окрім Києва зафіксовані влучання ще в 14 регіонах держави.

Загалом станом на зараз ми можемо говорити про десятьох загиблих та близько 6 десятків поранених людей по всій Україні внаслідок ракетних влучань рф”, сказала вона.

Рева наголосила, що на місцях працюють поліцейські, криміналісти й слідчі, які  фіксують наслідки злочинів рф.

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Фото: Serhii Korovainyi

Нагадаємо, за даними “Києва Цифрового”, повітряна тривога по всій Україні 10 жовтня тривала понад 5,5 годин.

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Фото: Serhii Korovainyi

Ворог завдав масованого ракетного удару по інфраструктурі багатьох українських міст.

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Фото: Serhii Korovainyi

Фото: наслідки російських ударів по Києву 10 жовтня/Serhii Korovainyi

«Сьогодні перебувайте в укриттях!» – масштабна ракетна атака України 10 жовтня, все що відомо

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