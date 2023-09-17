Як в “Дії” придбати нові військові облігації “Євпаторія” – інструкція

В “Дії” можна придбати нові військові облігації “Євпаторія” – це підтримає економіку та армію країни.
Про це повідомляє НСН з посиланням на “Дію“.
Мінфін 5 вересня випустив нові військові облігації на суму 3,5 млрд гривень. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року.
Ці військові ОВДП під назвою “Євпаторія” кожен громадянин може придбати в застосунку “Дія”.
Крім того, користувачі у “Дії” можуть реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації “Євпаторія”.
Як придбати військові облігації в “Дії”
Зробити це можна з будь-якої банківської картки, потрібно виконати кілька кроків:
- зайдіть у “Дію”;
- на головному екрані клікніть на військові облігації;
- виберіть облігацію, партнера та кількість;
- підпишіть та оплатіть;
- облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документам.
Також повідомляється, що ця послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.
“На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок Дія. Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Євпаторії”, повідомили в Мінфіні.
У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив на суму понад 165 млрд гривень.
Ще новини України: Google та Дія.Освіта запускають новий безкоштовний курс