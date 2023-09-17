Як в “Дії” придбати нові військові облігації “Євпаторія” – інструкція

В “Дії” можна придбати нові військові облігації “Євпаторія” – це підтримає економіку та армію країни.

Про це повідомляє НСН з посиланням на “Дію“.

Мінфін 5 вересня випустив нові військові облігації на суму 3,5 млрд гривень. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року.

Ці військові ОВДП під назвою “Євпаторія” кожен громадянин може придбати в застосунку “Дія”.

Крім того, користувачі у “Дії” можуть реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації “Євпаторія”.

Як придбати військові облігації в “Дії”

Зробити це можна з будь-якої банківської картки, потрібно виконати кілька кроків:

зайдіть у “Дію”;

на головному екрані клікніть на військові облігації;

виберіть облігацію, партнера та кількість;

підпишіть та оплатіть;

облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документам.

Також повідомляється, що ця послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.

“На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок Дія. Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Євпаторії”, повідомили в Мінфіні.

У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив на суму понад 165 млрд гривень.

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