Google та Дія.Освіта запускають новий безкоштовний курс

Google та Дія.Освіта запустили безкоштовний курс з digital-маркетингу. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає НСН.

Google та Дія.Освіта запускають безкоштовний курс

Серія з понад 100 уроків від найкращих експертів, які допоможуть вам опанувати професію маркетолога, який знається в аналітиці, цільових аудиторіях, стратегії та рекламних кампаніях.

Як повідомляє сайт Діа.Освіта, новий курс допоможе студентам отримати ключові знання та розвинути навички для початку кар’єри з нуля в індустрії, де майже кожна компанія, від стартапів до малих і середніх підприємств та великих корпорацій, може розвиватися на глобальному рівні. Матеріали програми зосереджені на шести ключових сферах – від менеджменту та бізнес-операцій до UX-дизайну, аналізу та запуску рекламних кампаній.

На курсі ви дізнаєтесь як:

аналізувати ринок і конкурентів;

налаштовувати рекламу в соцмережах;

проводити SEO-оптимізацію сайту компанії;

побудувати ефективну маркетингову стратегію;

користуватися Google Ads, Google Analytics, Data Studio.

“Проходьте курс, отримуйте сертифікат, додавайте його до резюме та ставайте ближчими до роботи мрії. Доєднатися до онлайн-курсу можна в будь-який зручний час”, – сказано на порталі Дія.Освіта.

Програма базується на багаторічному досвіді Google та Варшавської економічної школи (Szkoła Główna Handlowa). Її викладають успішні спеціалісти-практики з Польщі та інших зарубіжних ринків. Вони ознайомлять вас з методами та прийомами, якими вони користуються щодня, а також поділяться конкретними прикладами та рекомендаціями.

Для того, щоб пройти курс потрібно авторизуватися на сайті Дія.Освіта.

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