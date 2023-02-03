Procter & Gamble визнали спонсором війни. Які товари краще не купувати українцям

Корпорація Procter&Gamble досі працює в росії, сплачує податки в російський держбюджет та сприяє мобілізаційним заходам. Через що Національне агентство із запобігання корупції внесло P&G до списку міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК, передає НСН.

Що відомо про діяльність Procter & Gamble в рф

У березні 2022 року корпорація заявила про скорочення асортименту на російському ринку та пообіцяла залишити у ньому лише товари для здоров’я та гігієни.

Більше того, у серпні з’явилася інформація, що компанія більше не вкладає кошти в розвиток бізнесу на території росії.

Попри це, бізнес P&G досі діє та розвивається в рф Зокрема, на території країни-агресорки продовжують працювати комбінат побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G, та завод з виготовлення лез та станків для гоління.

Таким чином “Проктер енд Гембл” продовжує заробляти на російському ринку, тим самим роблячи внесок у держбюджет рф.

Згідно з даними НАЗК, лише за 2021 компанія сплатила близько 5,2 млн доларів у вигляді податкових надходжень та інших виплат. Також компанія дає робочі місця для близько 2,5 тисяч росіян.

У березні, вже після заяви про зменшення присутності на російському ринку, P&G на 40% підняла ціни на власні товари в росі, чим майже знівелювала втрату доходу від скорочення портфеля брендів. Згідно з даними звіту компанії за 2022 рік, за рахунок такого підвищення цін на продукцію зросли органічні продажі компанії в росії.

Окрім того, лишаючись в росії, компанія сприяє мобілізації, адже згідно з новим російським законодавством, корпорації, які працюють у рф, змушені брати участь у мобілізаційних заходах, сприяти призову співробітників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження.

Яку продукцію випускає Procter & Gamble

Зокрема, компанії належать такі дочірні підприємства та бренди:

Gillette

Fairy

Tide

Ariel

Lenor

Mr. Proper

Pampers

Always

Head & Shoulders

Pantene

Old Spice

Hugo Boss

Max Factor

Duracell

Naturella

Venus

Discreet

Tampax

Oral-B

Blend-a-med

У зв’язку з фактичною підтримкою P&G військової агресії рф проти нашої країни, українцям радять відмовитися від купівлі товарів вище перелічених брендів, а також іншої продукції “Проктер енд Гембл”.

Які ще корпорації досі працюють у росії

“На жаль, через низький моральний поріг сотні іноземних компаній залишаються працювати на російському ринку, тим самим фінансуючи армію та воєнно-промисловий комплекс держави-агресора”, – говорить глава НАЗК Олександр Новіков.

Серед відомих нам компаній, окрім P&G, також вже є:

OpenWay Group

Danieli

TMS Tankers Ltd.

Minerva Marine Inc.

Thenamaris Ships Management

Delta Tankers Ltd.

Dynacom Tankers Management Ltd.

Leroy Merlin

Mondi Group/Mondi PLC

eKassir

Liberian International Ship & Corporate Registry

Bonduelle.

“Вся інформація про їхню діяльність передається міжнародній компанії LSEG і вноситься до бази даних World-Check, аби захистити міжнародну фінансову індустрію від спонсорів російської війни”, додає очільник НАЗК.

На сьогодні понад 300 торгових марок P&G продаються у 140 країнах світу.

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