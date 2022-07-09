Більшість сервісів в Приват24 тимчасово не працюватимуть вночі 10 липня. Банк проводитиме регламентні роботи.

Про це пише NNS з посиланням на Приват24.

“10 липня з 00:00 до 05:00 ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24. Більшість сервісів будуть тимчасово недоступні. Перепрошуємо за незручності”, сказано в повідомленні.

Банк рекомендує проводити перекази з картки на картку, не заходячи в додатки “Приват24” через сервіс Sendmoney, телеграм-бот банку або зателефонувавши на номер 3700.

Нагадуємо: З 6 липня ПриватБанк встановив ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.

Насамперед це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.

Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів клієнтів.

Зміни торкнуться насамперед українців, які поїхали за кордон і розплачувалися гривневими картками. Досі для них курс становив 32,79 грн за долар, тоді як курс продажу готівкової валюти «Приватбанк» мав на рівні 35,6 грн за долар.

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