З 6 липня ПриватБанк піднімає курс валют при оплаті карткою до рівня готівкового.

Відсьогодні ПриватБанк встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.

Про це повідомили на сайті установи, передає NNS.

Насамперед це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.

Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів клієнтів.

Зміни торкнуться насамперед українців, які поїхали за кордон і розплачувалися гривневими картками. Досі для них курс становив 32,79 грн за долар, тоді як курс продажу готівкової валюти «Приватбанк» мав на рівні 35,6 грн за долар.

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