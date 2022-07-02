ПриватБанк, Ощадбанк та monobank дозволили українцям робити валютні перекази з картки на картку без конвертації грошей у гривню. Однак такі перекази можливі лише між близькими родичами.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Тудей.юа.

Тепер люди, які є між собою близькими родичами, можуть переказувати один одному валютні кошти з картки на картку без обов’язкової конвертації грошей у гривню.

Крім близької спорідненості, є ще одна необхідна умова для здійснення таких прямих переказів: карти, між якими переказуються гроші, мають бути в одній і тій самій валюті. Тобто долари на карту в євро і навпаки переказати не можна. Якщо ж такий переказ буде здійснено, то гроші на картку отримувача прийдуть у гривнях.

Як це працює у monobank

Для того, щоб здійснити такий переказ у monobank, потрібно надати документи, які підтверджуватимуть родинний зв’язок між власниками карток.

Близькими родичами вважають:

дружин, чоловіків, дітей і батьків;

сестер, братів та племінників;

бабусь, дідусів та онуків;

тіток, дядьків, а також двоюрідних братів і сестер.

Клієнтам monobank потрібно довести свою близьку спорідненість із тими, кому вони переказують гроші. Для цього потрібно сфотографувати відповідні документи та надіслати ці фото службі підтримки банку.

Як приклад наводиться свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження.

Інформація перевірятиметься, і лише після цього контакт-центр monobank дасть людині можливість здійснити валютний переказ. При цьому невідомо, як довго буде тривати перевірка.

ПриватБанк та Ощадбанк

У ПриватБанку та Ощадбанку також можна здійснити аналогічну операцію. Однак у кожному з цих банків є свої особливості переказу.

У ПриватБанку, як і в monobank, потрібно звернутися до служби підтримки банку та з нею уточнювати всі деталі.

А Ощадбанк доевдеться осбисто відвідати, щоби довести там свій родинний зв’язок із тим, кому ви переказуєте гроші.

Послуга надається в рамки закону

Незважаючи на те, що прямі валютні перекази зараз в Україні законодавчо заборонені, зробити виняток для родичів дозволяє закон.