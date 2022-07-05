ПриватБанк вводить обмеження щодо карт клієнтів: що зміниться

ПриватБанк вводить обмеження щодо карт клієнтів, якщо ті не підтвердять джерела своїх доходів.

Про це повідомляє пресслужба установи, передає NNS.

Повідомляється, якщо витрати на карті за місяць перевищуватимуть 500 тисяч гривень, банк вимагатиме підтвердження джерел доходів. Крім того, попросять актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.

“Клієнти отримають від банку запит на надання документів через “Приват24″, Viber, SMS або дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції”, зазначили в ПриватБанку.

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