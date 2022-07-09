Клієнт ПриватБанку поскаржився, що банк нараховує клієнтам комісії за обслуговування “сплячих” рахунків.

Як передає NNS, свою скаргу він розмістив на порталі “Мінфін”.

Так, за словами клієнта, Приватбанк надіслав йому попередження про списання 20 грн щомісяця за обслуговування картки, яка наразі не використовується.

При цьому він підкреслив, що держбанк попередив про переведення його рахунків у статус неактивних через їхнє невикористання. Однак насправді рахунки давно були закриті у відділенні Приватбанку.

“У мене багато років немає ні карт, ні рахунків у вашому банку. Навіть коли у мене вийшли терміни дії приватівської картки, я про всяк випадок сходив зі своїми документами у відділення вашого банку і закрив усі рахунки, всі картки, відмовився від відкриття нових кредитних карт. У мене немає жодної копійки заборгованості перед вами”, розповів він.

Клієнт банку заявив, що такі вимоги банку є незаконними.

У відповідь на це у Приватбанку порадили провести транзакцію карткою, щоб уникнути списання коштів за обслуговування.

“Відповідно до умов договору, якщо ви не проводите операцій по карті протягом 12 місяців, банк списує 20 грн за обслуговування такого рахунку. Щоб цього уникнути, потрібно хоча б раз на рік здійснити якусь витрату з залишку власних коштів”, – йдеться у відповіді банку на скаргу клієнта.

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