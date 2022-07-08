Банкопад в Україні: чому двом банкам готують ліквідацію

Банкопад в Україні: незабаром з нашої країни може зникнути два банки, через їхній зв’язок із країною-агресором, який був виявлений Службою безпеки України.

Про це розповіло видання ubr, передає NNS.

Одним із банків, яким доведеться покинути українське фінансове поле – Форвард Банк. Його бенефіціаром є Рустам Тамріко. СБУ було встановлено, що з прибутку від цього банку та ще одного підприємства, що працювало в Україні, фінансувалась війна в нашій країні. На початку липня СБУ наклала арешт на майно банку Форвард Банку, а також на всі його грошові активи.

При цьому Нацбанк України доволі мляво відреагував на цей факт, вважають експерти. Проте, незважаючи на реакцію НБУ, Форвард Банк все одно більше не зможе функціонувати в Україні і буде змушений піти. Адже він уже встиг зажити собі кепської слави серед теперішніх і потенційних клієнтів.

“Мені здається, що після цих подій банк втратить ліквідність і Нацбанк просто змушений буде віднести його до проблемних або неплатоспроможних банків. Це не прогноз, а найбільш імовірний розвиток подій. У нас зараз і так підвищена паніка у населення, тому дуже великі ризики, що з банку почнуть швидко забирати гроші”, вважає асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

Ще один “кандидат на виліт” – Альфа-Банк, який належить Михайлу Фрідману.

Діяльність цього банку також – під пильним оком СБУ. І цілком ймовірно, що йому також доведеться піти після втручання Служби безпеки України, вважає фінансовий експерт Олексій Комаха.

Неназване джерело в НБУ порівнює Альфа-Банк із раковою пухлиною – такою, як був ПриватБанк за часів Коломойського. Однак позбутись Альфа-Банку буде важче, ніж Форварду. Він обзавівся в Україні непоганим лобі.

“Банк створив потужну лобістську організацію та крутить регулятором як хоче, під нього роблять регуляції, особливе ставлення під час стрес-тестування. Підгодував журналістів та чиновників джазом у Львові. Зараз пізно з ним щось робити, потрібно було на початку війни націоналізувати чи продавати, а не роздавати беззаставний рефінанс”, прокоментував один зі співробітників НБУ.

Раніше ми розповідали, що через війну деякі фінустанови можуть збанкрутувати і вийти з ринку, як це сталося з Мегабанком.