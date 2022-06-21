“Приносять користь суспільству”: як живуть і чим займаються полонені окупанти (фото)

У Мін’юсті показали, як живуть і чим займаються полонені російські військові.

В установах Державної кримінально-виконавчої служби України для тримання російських військовополонених утворено 51 дільницю і табір, де забезпечені належні побутові умови, організовано медичне забезпечення.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає NNS.

«Табір для військовополонених охороняється. Для утримуваних тут осіб створені належні побутові умови, організовано медичне забезпечення. Важливо, що військовополонені працюють. Вони не проводять своє буття, просто дивлячись у стелю. Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства», сказав Малюська.

Водночас, за його словами, якщо доставити військовополонених до табору неможливо, з метою збереження їхнього життя та здоров’я вони можуть тимчасово перебувати у дільницях, утворених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. Крім того, сюди доправляють тих військовополонених, щодо яких є інформація про їх обмін найближчим часом.

Міністр зауважив, що цих військовополонених тримають в окремих приміщеннях у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, а також у СІЗО, ізольовано від інших засуджених та осіб, узятих під варту.

«Умови тримання як у таборі, так і у дільницях для тримання військовополонених, правила поводження з цими особами відповідають їхньому статусу та базуються на вимогах норм міжнародного гуманітарного права. Адже ми, зокрема і у питанні поводження з військовополоненими, не можемо поводитися як варвари. Тому що ми – країна цивілізована, ми – частина європейської спільноти. Крім того, я впевнений, що коли ми показуємо, як ми утримуємо російських полонених, ці кадри неодмінно побачать в рф, і ми розраховуємо, що вони будуть наших громадян утримувати в аналогічних умовах, доки ми їх не обміняємо», наголосив Малюська.

У Мін’юсті поінформували, що фінансування заходів щодо тримання військовополонених у таборах та дільницях для тримання військовополонених у 2022 році здійснюється завдяки коштам резервного фонду Державного бюджету. Витрати на утримання одного військовополоненого становлять приблизно три тисячі гривень на місяць.

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