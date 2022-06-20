Бойовий медик ЗСУ взяв у полон 8 окупантів – історія для фільму (відео)

Бойовий медик ЗСУ взяв у полон 8 окупантів. Цю історію, гідну стати сценарієм для фільму, розповів офіцер ДШВ Юрій Корявенко, передає NNS. Він оприлюднив відео з полоненими росіянами.

Привезли хлопцям новий однострій. Не було коли розбиратися, залишили до часу на купі і розійшлися по позиціям. Потім медик повернувся, щось собі підібрати, а там вже орки риются в нашій формі… – розповів Юрій Корявенко

Результат – бойовий медик взяв в полон вісім росіян.

Такі в нас медики! – констатує офіцер.

Обережно! У відео присутня ненормативна лексика.