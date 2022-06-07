Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в Україні створили табір для військовополонених із росії. Він розташований в одній із західних областей України.

Про це NNS дізнався з повідомлення Цензор.Нет.

«Ми створили спеціальний табір для військовополонених на заході України, де утримуються ті, щодо яких немає найближчих очікувань щодо обміну», сказав міністр.

За його словами, росіян, які тільки потрапили до полону або є плани їх обміняти, розміщують в установах Мінюсту.

Малюська зазначив, що рівень утримання військовополонених «трохи краще, ніж утримання ув’язненого чи засудженого»: у них є доступ до Червоного Хреста, краще харчування та засоби гігієни.

Раніше міністр розповів, що щомісяця на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі для одного військовополоненого потрібно 3000 гривень. Плюс витрати на медичне обладнання, ліки і зарплату персоналу.

За його словами, такі витрати на утримання полонених виправдані, адже умови для них мають відповідати Женевській конвенції.

«Ще раз наголошу: ми – цивілізована країна, а це зобов’язує тримати себе у руках та робити все у межах міжнародних норм, не дозволяючи собі опускатися до рівня ворога, який перебуває за межами цивілізації. Зараз усі ми є свідками роботи об’єднаної цивілізації в рамках верховенства права проти варварів, які такими правилами гребують», сказав Малюська.

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