Повітряні атаки на Україну: рф використовує «лжешахеди» – у чому їхня особливість

Росія продовжує повітряні атаки на Україну, для цього також застосовуються так звані «лжешахеди».

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил, передає НСН з посиланням на 24 Канал.

Юрій Ігнат пояснив, у чому особливість таких «дронів».

«Звичайний літачок з двигуном»

Частина дронів, які використовують окупанти, зроблені, так би мовити, простим гаражним методом.

Це безпілотники, які імітують навіть ті ж самі «шахеди». Зроблений звичайний літачок з двигуном і його направляють, можливо, просто по напрямку він іде. Такі моделі, я б сказав, «лжешахедів» можна побачити в музеї Другої світової війни, зазначив Ігнат.

І додав, що є такі експонати, які противник зробив з простих засобів і матеріалів та використовує.

Як повідомлялось раніше, окупанти також перефарбовують «шахеди» в чорний колір.

Зокрема, відповідні уламки показали в мережі після атаки 25 листопада. За допомогою такого «удосконалення» ворог намагається зробити дрони менш помітними для ППО.

Втім, захисники завжди на сторожі неба. Зокрема, цієї вночі збили всі 20 «шахедів». Про подробиці нічної атаки 17 грудня ми писали ТУТ.

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