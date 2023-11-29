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Тег:
ВійнаКиїв

«Чорні шахеди», які атакували Київ, пофарбовані звичайною фарбою, а не вкриті карбоном – ЗМІ

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«Чорні шахеди», які атакували Київ, пофарбовані звичайною фарбою, а не вкриті карбоном - ЗМІ
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«Чорні шахеди», які атакували Київ, пофарбовані звичайною фарбою, а не вкриті карбоном. Про це повідомляють журналісти «Украина Сейчас», стверджуючи, що побачили на власні очі уламки ворожих смертоносних «пташок», передає НСН.

Журналісти кажуть, що «шахеди» пофарбовані лише ззовні і, напевно, за допомогою балончика з фарбою. Про інновації у виробництві Shahed-136 також поки не йдеться, повідомили експерти з Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз.

Остаточні дані про використані для фарбування речовини та всі особливості даного виду БпЛА будуть відомі після проведення необхідних досліджень.

Хоча на фото може здаватися, що дрон вкритий чорним волокном накшталт кевлару, при більш детальному розгляді стає зрозуміло, що це все ж шар фарби. Втім експерти не виключають, що інші дрони можуть бути дійсно вкриті спеціальним покриттям, – йдеться у повідомленні

Так виглядають «чорні шахеди»,а точніше їх уламки: фото, відео

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Нагадаємо, раніше у Повітряних Силах України пояснювали, для чого росія фарбує “шахеди” в чорний колір.

Також ми писали: Масована атака «шахедами» 25 листопада: всю ніч Київ здригався від вибухів – все, що відомо

Корисні посилання дивіться нижче

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