Вночі 29 листопада ППО знищила всі «шахеди» та дві ракети Х-59 – Повітряні сили

У ніч на 29 листопада 2023 року українська ППО знищила всі «шахеди» та дві ракети Х-59.

Про це НСН інформує з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed» з напрямку Приморсько-Ахтарськ -рф. та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини, йдеться у повідомленні.

Усього в ударі було задіяно:

21 ударний БплА «Shahed-136/131»;

3 керовані авіаційні ракети Х-59.

Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.

До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі, зауважили у Повітряних силах.

ППО знищила усі «шахеди» та дві ракети Х-59

Київщина

У регіоні вдало спрацювала ППО. Очільник ОВА зазначив, що влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає, як і пошкоджень внаслідок падіння уламків. Минулося без постраждалих.

Дніпропетровщина

За повідомленням ОВА, оборонці неба знищили 8 безпілотників. «Шахедів» приземлили в Павлоградському, Новомосковському, Криворізькому та Дніпровському районах.

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