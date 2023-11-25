Росіяни фарбують “Шахеди” в чорний колір: в чому причина – Ігнат

Росіяни покривають “Шахеди” карбоном або перефарбовують їх у чорний колір. Про зміни, що були встановлені в облаштуванні БпЛА, розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, передає НСН.

Росіяни фарбують “Шахеди” в чорний колір

Юрій Ігнат стверджує, що росіяни і раніше робили вдосконалення тих безпілотних апаратів, що вони отримували “в базі” від Ірану. Також вдосконалюють ті машини, що вже виробляються потужностями військової промисловості рф.

“Використовують там композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні. Зараз ми бачимо, що використали карбономатеріал. Карбон, який є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу, і чорний колір – зрозуміло, чому”, – каже Ігнат.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, новий колір та фактура поверхонь “Шахедів” ускладнять роботу.

В ніч на 25 листопада бійцями Нацгвардії України було знищено якраз такий “Шахед” чорного кольору. Його уламки було продемонстровано, як приклад спроби маскування БпЛА в темну пору доби.

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