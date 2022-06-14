Рекрутингові компанії рф масово шукають «добровольців» для армії – придумали нову схему постачання гарматного м’яса на передову.

Про це NNS дізнався з допису на сторінці СБУ у Фейсбук.

У відео, розповсюдженому Службою безпеки України, полонений уродженець Удмуртії розповів, як у росії наймають чоловіків на «гуманітарну» роботу. Працедавці пропонують непогані зарплати за нібито розбирання руїн чи відвантаження гуманітарної допомоги. Натомість набраних працівників відправляють на передову.

Полонений розповів, що підписав контракт із зс рф на 2 місяці через фінансові труднощі.

На розчистці території школи він працював лише перший тиждень. А потім разом із іншими 32 «колегами» його відправили в Золоте у підпорядкування терористичного угрупування так званої «ЛНР».

Як зізнається полонений, решта «добровольців» відмовилися:

«Першого ж дня, як ми сюди приїхали, 82 людини відмовились, скільки відмовилось наступного дня – не знаю. Дуже багато відмовників».

Тим, хто виконав наказ, не позаздриш:

«З цих 32 людей: семеро потрапило в полон, шестеро пішли назад, а решта – 200-і. Я отримав поранення».

Зрештою, кудись повтікали навіть російські командири.

«Най**ує наших пацанів командування. Завдання не поставили, всі кудись поділись – поховалися незрозуміло куди. В пунктах зборів було багато начальства, а коли під’їхали сюди, то в нас залишився лиш один взводний», нарікає на командирів полонений.

За його словами, вибір у таких «контрактників-різноробочих» був невеликий: послужити гарматним м’ясом у складі незаконних збройних формувань «ЛНР/ДНР» або бути розстріляними за відмову.

Наразі з цим полоненим продовжують працювати слідчі та контррозвідники СБУ.

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