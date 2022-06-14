Окупант із російського міста Дно майже місяць ховався на Харківщині (відео)

Двічі поранений окупант із російського міста Дно перебував на території підприємства у Харківській області в той час, коли його обстрілювала армія рф.
Про це полонений на Харківщині Денис Любимцев розповів в розмові із блогером та автором проєкту “Шукай своїх” Володимиром Золкіним, з посиланням на Суспільне передає NNS.
19-річний Любимцев – із міста Дно, що в росії у Псковській області. В Україну він незаконно потрапив 24 лютого разом із ще 19 російськими військовими. З техніки окупанти мали МТЛБ.
За словами Любимцева, командування обіцяло, що російські військові їдуть в Україну на чотири дні.
У лісосмузі поряд із кордоном вони одразу потрапили під обстріл. Три дні росіяни ховалися в лісі, ще до семи днів — на одному із заводів.
“Потім надійшла команда рухатися до Малої Рогані. У Малій Рогані базувалися днів 19, теж ховалися”,розповів Любимцев.
23 березня українські війська оточили угруповання окупантів, частина росіян здалася в полон. Любимцев отримав два поранення — плеча та кульове наскрізне поранення живота. Врятував окупанта український військовий медик та доставив на одне з підприємств.
Коли Любимцев перебував там, росіяни поцілили в будівлю ракетою. Від обстрілу спалахнула пожежа і на місце прибули рятувальники. Вони витягнули російського військового з вогню та передали медикам.
Фото: скрін з відео
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