Окупант із російського міста Дно майже місяць ховався на Харківщині (відео)

Двічі поранений окупант із російського міста Дно перебував на території підприємства у Харківській області в той час, коли його обстрілювала армія рф.

Про це полонений на Харківщині Денис Любимцев розповів в розмові із блогером та автором проєкту “Шукай своїх” Володимиром Золкіним, з посиланням на Суспільне передає NNS.

19-річний Любимцев – із міста Дно, що в росії у Псковській області. В Україну він незаконно потрапив 24 лютого разом із ще 19 російськими військовими. З техніки окупанти мали МТЛБ.

За словами Любимцева, командування обіцяло, що російські військові їдуть в Україну на чотири дні.

У лісосмузі поряд із кордоном вони одразу потрапили під обстріл. Три дні росіяни ховалися в лісі, ще до семи днів — на одному із заводів.

“Потім надійшла команда рухатися до Малої Рогані. У Малій Рогані базувалися днів 19, теж ховалися”, розповів Любимцев.

23 березня українські війська оточили угруповання окупантів, частина росіян здалася в полон. Любимцев отримав два поранення — плеча та кульове наскрізне поранення живота. Врятував окупанта український військовий медик та доставив на одне з підприємств.

Коли Любимцев перебував там, росіяни поцілили в будівлю ракетою. Від обстрілу спалахнула пожежа і на місце прибули рятувальники. Вони витягнули російського військового з вогню та передали медикам.

Фото: скрін з відео

Видавав за сина: на Харківщині чоловік ховав військового рф у себе вдома