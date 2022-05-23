Житель звільненого від окупантів села Шестакове на Харківщині ховав військового рф у себе вдома.

19-річний російський військовослужбовець розповів, що житель Шестакового його пожалів.

Відеозаписи допитів обох чоловіків 23 травня опублікував начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, інформує Суспільне, передає NNS.

Житель села Шестакове Сергій Ф. розповів, що годував російського військового і дав йому одяг.

“Так, я ховав у себе Недайводу Олексія, але ховав від росіян і чекав, поки прийде СБУ, віддати його СБУ, що було й зроблено. В яких бойових діях він брав участь, я не знаю. Видавав [його за свого сина] — так, тому що потрібно було якось від росіян сховати його”, повідомив житель селища.

Чоловік стверджує, що побоювався віддати росіянина українським військовим після визволення селища:

“Вони б і мене разом з військовим поруч у лісі прикопали. Це війна”.

За словами жителя, іншим військовим у період окупації селища він не допомагав:

“Ніяких дій, пов’язаних з пособництвом, я не проводив”.

Розповідь затриманого військового рф

19-річний рядовий російської армії — уродженець Кривого Рогу, жив у селі на території Криму. У російському війську був навідником танку, на територію України в’їхав через Бєлгород, запевняє, що у бойових діях участі не брав і вирішив втекти:

“Утік з танку, вийшов на мирних жителів”.

Вдома у жителя Шестакового російський військовий перевдягнувся і понад місяць жив.

“Я віддав автомат, віддав форму і залишився у них жити. Жив більше місяця. Як син”, сказав затриманий.

За словами військового, він допомагав Сергію по господарству, а той його годував. До здачі у полон житель Шестакового його не спонукав, повідомив затриманий. Після війни російський військовий хотів поїхати до бабусі у Кривий Ріг.

Затриманий армієць розповів, що Сергій — проукраїнських поглядів, а прихистив і нікому не повідомив, тому що пожалів:

“Я молодий, 19 років”.

За словами начальника Слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, слідство має перевірити, якими мотивами керувався житель Шестакового. Кримінальне провадження відкрили за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), яка передбачає покарання у вигляді 12 років тюрми.

Нагадаємо, 6 травня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що відновив контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

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