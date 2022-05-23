В тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області збільшується кількість російських військових.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація, передає NNS.

Так, у селі Новогорівка мешканці повідомляють про збільшення кількості російських військових: окупанти засіли в школі та будинку культури. Така ж ситуація у селі Інженерне.

А в Гусарці росіяни розселилися у покинутих будинках, провели обхід, після чого пограбували будинки, з яких виїхали місцеві жителі.

У місті Василівка окупантів уже більше, ніж місцевих мешканців.

«У Василівці кількість військових рф вже перевищує кількість місцевих жителів. При цьому окупанти продовжують грабувати мирне населення, забираючи з хат все, що їм до смаку», йдеться в повідомленні.

А в Бердянську, за даними ОВА, окупанти намагаються загарбати місцевий бізнес та поділити між собою та колаборантами. Власники кафе та ресторанів, які покинули місто і відмовилися від співпраці з ворогом, залишилися без свого майна: росіяни вирішили його забрати на користь «адміністрації міста». Відтак заклади передали в управління колаборантам.

За даними Американського Інституту вивчення війни (ISW), росіяни спробують захопити решту Херсонщини та просунутися до Запоріжжя.

Як живе Херсонська область в окупації