Більша частина Херсонської області знаходиться під окупацією вже майже три місяці – від самого початку повномасштабної війни. Ми мало отримуємо звідти гучних новин через обмежений доступ до інформації. Але ті дані, які надходять, дуже непокоять. Заборона виїзду місцевого населення, зникнення людей, спроби введення рублів… Росія намагається знищити все українське на захоплених територіях. Разом з людьми, які підтримують Україну. Можливостей проводити масові проукраїнські збори більше немає — ворожі солдати легко можуть відкрити вогонь або ж викрасти активістів прямо з дому Як живе Херсонська область в окупації NNS розповість, посилаючись на Телеграм та ряд інших видень.

Журналісти зібрали факти, якими ми ділимось з вами.

Обмеження виїзду

Чимало місцевих жителів залишалися на малій батьківщині до останнього — сподіваючись на швидку контратаку ЗСУ та, відповідно, деокупацію регіону. Проте зараз ситуація на півдні тимчасово “буксує”, поки наші воїни очікують на нові поставки важкого озброєння із Заходу. Проте від українців з інших областей уже можна почути формулювання “зрадники” та “колаборанти” у бік херсонців. Останніх, звичайно ж, таке ставлення дуже зачіпає, адже вони все ще чекають на українських захисників.

ЗСУ намагаються виправдати надії жителів Херсонщини та щодня борються за утримання своїх позицій, завдаючи ударів по ворожих. Лише за добу 21 травня, за інформацією ОК “Південь”, українським військовим вдалося розбити контрольно-наглядовий пункт окупантів, через що вороги тимчасово втратили можливість керувати своїми підрозділами на території області.

У цю ж атаку росіяни не дорахувалися модернізованого танка Т-72Б3, самохідної гаубиці “Мста-С”, безлічі броньованої техніки, а також двох потужних гранат — “Гіацинт” та “Піон”. Варто зазначити, що гарну шкоду російським підрозділам ЗСУ вдається завдавати щодня.

Звісно, за таких умов окупанти лютують, через що обмежують виїзд на підконтрольну Україні територію для місцевих жителів. Лише нещодавно було зафіксовано факт обстрілу колон цивільних авто на Херсонщині— є загиблі та поранені.

Проте навіть після такої частина херсонців все одно намагається вирватися з окупації. Хто на власному авто, хто на велосипеді чи навіть на інвалідному візку або пішки. Щоправда, тепер росіяни вимагають за можливість виїзду плату 1000 доларів або більше. Але навіть тим, хто здатний заплатити, слід бути обережним — ворожі солдати цілком здатні відкрити вогонь “в спину”.

Виживання на окупованій території

Нинішнє існування херсонців тісно переплітається з новими правилами від російських військових та насильно насадженою ними “владою”. Представники останньої, до речі, все ніяк не можуть домовитися між собою. Поки одні заявляють, що у планах немає жодних референдумів, інші пропонують путіну включити Херсонську область до складу росії.

“У них, до речі, у кожного своє. Сальдо заявляє, що буде спільний економічний простір, але Херсон нікуди приєднувати не будуть. Стрємоусов періодично щось інше в’якає і знову пропадає. Яка ж там біполярочка!” — ділиться емоціями із одна з жительок Херсона.

За її словами, місцеві не поспішають співпрацювати з росіянами, про це свідчить навіть відсутність засилля різних розпоряджень влади — через неможливість набрати управлінський апарат.

“Сюди поки що завезли лише ватників на мітинги, працювати не хоче ніхто. А керівників по містах (Каховка, Генічеськ) знаходять серед прибиральниць та сантехніків. Але найцікавіше те, що розповідала знайома з Каховки. Тільки найняли мужика та його співмешканку на якісь посади, як за кілька днів вони вже ходили і один одному скаржилися, мовляв, коли ж “орки” вже підуть із міста, адже “на**бують по-чорному”, — розповідає херсончанка.

Це, до речі, доводять і нещодавні перехоплення СБУ, які підслухали колаборантів із Херсонщини. Ті вже планують від’їзд до окупованого Криму — через неможливість росіян щось змінити у захопленому регіоні.

У самому ж Херсоні останні кілька тижнів стає дедалі неспокійніше. Одна із співрозмовниць видання, яка намагалася останній місяць вибратися на підконтрольну Києву територію, поки залишила цю затію через небезпеки, які чекають на шляху. Але й на місці теж не дуже тихо.

“Цілий день десь на районі були чутні бахи, окупантів приїхала безліч, ймовірно, шукають когось”, — говорить вона.

Пошуки неугодних

Росіяни справді незадоволені тим, скільки в області залишилося людей із проукраїнською позицією. Деяких виїжджаючих змушують розповідати про пройдені “курси денацифікації”, а з інших — вибивають зізнання нібито коригування вогню для ЗСУ. До категорії останніх належить Ірина Горобцова, долю якої розповіла омбудсменка Людмила Денісова.

Як виявилося, жінку викрали з власного будинку в її день народження. Зараз вона перебуває в полоні в окупантів уже близько тижня, і, за наявними свідченнями, її катують, сподіваючись отримати потрібні їм відомості і зламати дух.

Таке ставлення до себе Ірина отримала лише через незгоду з окупацією своєї малої батьківщини та критику воєнних дій російської влади.

“Катування, викрадення та вбивства російськими бойовиками мирного населення є нічим іншим, як актом тероризму”, — підкреслила Денисова.

Окуповані курорти

Курорти Херсонщини завжди користувалися популярністю в українців. В цьому році «моря» не буде, хоча учасники туристичного бізнесу до останнього сподівалися, що регіон визволять і вдасться швидко підготуватися до сезону.

Проте, як нам стало відомо з різних джерел, окупанти намагаються таки сезон влаштувати. Зокрема, міський голова Скадовська Олександр Яковлєв, який зараз змушений працювати дистанційно, розповів, що росіяни планують розмістити в туристичних базах міста дітей з окупованої частини Донбасу.

На думку ж Яковлєва, туристичний сезон у 2022 році неможливий.

Про це йдеться в сюжеті Новин Приазов’я.

“З’явилося повідомлення від росіян, що Скадовськ буде приймати дітей на оздоровлення з Луганська та Донецької області. Не уявляю, як це може відбуватись”, – каже Яковлєв.

Мер Скадовська пояснив, що підприємці не погоджуються проходити так звану “реєстрацію”.

“Запрошують їх проходити так звану реєстрацію в новій “податковій”, яка знаходиться на першому поверсі нової адміністрації. Що то за податкова і що то за реєстрація, мені невідомо. Ще жоден підприємець цю реєстрацію не пройшов”, – запевняє Яковлєв

Також він уточнює, що загалом об’єкти туристичної інфраструктури Скадовська на сьогодні не ушкоджені, але є великі проблеми з комунальним обслуговуванням цих баз.

“Зараз комунальні служби збирають набагато менше коштів і, відповідно, мають заборгованості по оплаті за електроенергію. Чи зможуть вони ці кризові явища подолати, складно сказати, все в дуже невизначеному становищі”, – резюмував Олександр Яковлєв.

Крім того, мер вважає, що мало хто з туристів цього року наважаться відвідати місця відпочинку в тимчасово окупованому Скадовську. Навіть дорога туди, за його словами, дуже небезпечна.

“Проїзду немає, його навіть немає для тих, хто хоче виїжджати – це ризиковано, люди потрапляють під обстріли. Про який можна казати відпочинок? Це нереально. Думаю, це більше розмови, ніж це реально може статися”, – прокоментував Яковлєв в інтерв’ю.

Ситуація може змінитися, коли Скадовськ звільнять від окупації. І місто зможе впродовж місяця підготуватися до курортного сезону. Але, на переконання Скадовського міського голови,, головним питанням на сьогодні залишається безпека для людей.