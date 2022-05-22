Росіяни спробують захопити решту Херсонщини та просунутися до Запоріжжя

Російсько-окупаційні війська можуть готуватися до наступу на півдні України, щоб захопити решту Херсонської області та просунутися в напрямку Запоріжжя.

Про це йдеться в оцінці російського наступу станом на 21 травня, яку зробив американський Інститут вивчення війни (ISW), пише Громадське, передає NNS.

ISW посилається на повідомлення Херсонської ОВА, згідно з яким російські війська поповнюють свої сили у Високопіллі та Архангельському на півночі області в очікуванні активізації бойових дій у районі адмінкордону між Херсонщиною та Миколаївщиною.

Своєю чергою Запорізька ОВА інформувала про високу концентрацію окупантів в Інженерному на південь від Гуляйполя. За оцінками ISW, це може свідчити на те, що російські війська готуються до продовження наступу на Гуляйполе.

Також ISW пише, що банери до 220-річчя створення Таврійської губернії, які з’явилися в окупованому Мелітополі, можуть свідчити про намір росіян перетворити окуповані території на Херсонщині та Запоріжжі на квазіреспубліку на кшталт так званих «Л/ДНР».

Наразі під контролем окупантів перебуває частина Херсонської області, включно з обласним центром, а також частина Запорізької області уздовж Азовського моря, зокрема Мелітополь і Бердянськ. Також тимчасово захоплене місто Енергодар, де розташовується Запорізька атомна електростанція.

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