Погода у жовтні 2023 року – які прогнози дають синоптики на другий місяць осені

Синоптики розповіли, якою буде погода у жовтні 2023 року, чи збережеться тепло, або ж прийде похолодання та зливи. Про це читайте нижче у матеріалі НСН.

Жовтень цього року очікується помірно теплим, з невеликою кількістю опадів – прогнозує синоптик Ігор Кібальчич.

Як пояснює фахівець, у жовтні погодні умови на території України зазвичай мають досить мінливий, динамічний характер. Нерідко спостерігаються значні температурні коливання, поривчастий вітер та опади у різному фазовому стані – від дощу та граду до снігу та крижаної крупи. Також часто активізується циклонічна діяльність і загалом відбувається перебудова атмосферних процесів в Атлантико-Європейському регіоні із загальною тенденцією до посилення західного перенесення повітря. Заморозки для жовтня є типовим явищем, а у третій декаді місяця іноді встановлювалися тріскучі морози, коли стовпчики термометрів опускалися місцями до -23…-17°С! В окремі роки (за винятком південної половини) відзначалися хуртовини, ожеледні явища та налипання мокрого снігу.

Однак, у зв’язку зі зміною клімату, за останні 10 – 15 років погода у жовтні стала помітно м’якшою, з більш високим температурним фоном та менш вираженою її амплітудою впродовж місяця.

Провідні світові центри погоди та чисельні прогностичні моделі показують, що нинішнього року жовтень на величезних теренах Європи найімовірніше виявиться теплим, навіть у порівнянні з новими кліматичними нормами. Загалом протягом місяця переважатиме антициклональний характер циркуляції. Це спричинить дефіцит опадів, який вже спостерігається за підсумками вересня в багатьох регіонах. Більш активні атмосферні фронти та серії циклонів можливі в північній та північно-західній частинах Європи, та й то переважно протягом першої декади місяця.

У нашій країні з перших чисел жовтня відбудеться зниження температури повітря, починаючи із західних та північних областей на 4 – 7 °С, проте середньодобові значення все одно перевищуватимуть норму. Опадів прогнозується мало, оскільки переважання високого атмосферного тиску сприятиме розмиванню атмосферних фронтів та хмарності у їх межах.

У другій декаді місяця очікується розвиток потужного антициклону над північним сходом Європи та його поступове зміщення у більш південні широти. Оскільки в його межах циркулюватимуть свіжі повітряні маси арктичного походження, то в міру свого просування, температурний фон відчутно знизиться. У цей період Україна також відчує перший подих Арктики, особливо східні та північні області. Температура знизиться вночі до заморозків, а вдень ледь перевищуватиме +13…+16 °С. Відповідно, ймовірність опадів виявиться мінімальною. Після 18 – 20 жовтня спостерігатиметься поступове підвищення температури повітря та падіння атмосферного тиску. Зросте ймовірність дощів та суттєво збільшиться кількість хмарності.

Стосовно першого снігу, то малоймовірно його випадання у жовтні, за винятком високогірних районів Карпат. При цьому, бабине літо настане у другій половині місяця, проте його тривалість поки що визначити складно.

Таким чином, загалом за місяць кількість опадів по Україні становитиме 25 – 60 мм, що нижче за норму на 15 – 35%; у західних областях та у Карпатах може випасти 65 – 110 мм, що близько норми. Середньомісячна температура повітря розподілиться досить рівномірно по країні і становитиме +7…+13 °С, що вище за норму на 1 – 2 °С. При цьому тепліший жовтень варто очікувати в західних та південно-західних областях, а на Півночі Лівобережжя та на крайньому сході країни відхилення від норми вийде незначним (у межах +0,5…+0,9 °С).

Окремо варто згадати про пожежну небезпеку. У зв’язку з прогнозованим дефіцитом опадів і негативною ситуацією, що склалася на кінець вересня, наступного місяця (принаймні в його першій половині) тенденція розвитку ґрунтової посухи і найвищий рівень пожежної небезпеки (5 клас) збережеться в більшості областей України (за винятком західних регіонів). Слід бути уважними та свідомими при поводженні з вогнем на відкритій місцевості. Категорично забороняється спалювання листя, сухої трави та бадилля. Це вкрай негативно впливає на якість повітря, екосистему і тягне за собою адміністративну, а в деяких випадках і кримінальну відповідальність. Пам’ятайте про це!

В Укргідрометцентрі спрогнозували, що середня місячна температура буде у межах +7…+13 градусів. До речі, це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

Тим часом місячна кількість опадів очікується 31 – 67 міліметрів. У Карпатах традиційно більше, зокрема, 77 – 101. Втім, це у межах норми.

По-перше, в плані температури вони більше будуть виражатися, саме в перших числах жовтня. Там, знов таки, надійде поле високого тиску, антициклон, але повітряні потоки вже будуть північні, і це трошки знизить температурні показники, пояснила у коментарі NV синоптикиня Наталія Птуха.

І додала, що на опади 3 жовтня вже є якийсь натяк, навіть 2-го в західних областях. У цей час очікується вже трохи більше дощів, а ще перебудова всіх синоптичних процесів.

Вже не буде таким тривалим саме антициклон, нарешті настане час дощів, яких передусім варто чекати на Півночі та на Заході, підкреслила синоптикиня.

Також вона зауважила, щодо температури на початок жовтня поки конкретні цифри складно назвати. Однак, якщо порівнювати з теперішньою, знизиться десь на 7 градусів.

Тобто якщо тепер до +28, то на початку жовтня буде приблизно +20 в денні години, зазначила Птуха.

Водночас синоптикиня наголосила, що це також залежить від регіону. Адже на Півночі та Заході зниження температури може бути більш відчутним. Тим часом на Півдні – не таким значним. Там ще можуть залишатися високі значення.

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