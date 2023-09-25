Не варто чекати зміни погоди раніше жовтня. До кінця вересня в Україні збережеться тепла, суха погода з температурою 25°C і вище. Про це повідомляє Уніан, передає НСН.

Коли очікувати похолодання і дощі: синоптик назвала точну дату

З 1 жовтня погода зміниться – спочатку похолоднішає, а потім пройдуть дощі. Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

“Можна очікувати, що з 1 жовтня відбудеться зниження температури практично на 8 градусів, спочатку вдень, тобто денні максимуми будуть 18-20 градусів”, – сказала вона.

За словами синоптика, 3-4 жовтня нічні температури впадуть до 5-10 градусів тепла.

Вона пояснила, що зміна погоди буде пов’язана з атмосферним фронтом, який пройде з північного заходу, а потім з півночі зайде прохолодне повітря.

“Але це, як для жовтня, високі температури. Можливо, в цей період закінчиться літо, тобто середня добова температура буде 15 градусів і нижче”, – зазначила синоптик.

За її прогнозом, дощі 1-2 жовтня малоймовірні. Опади можливі з 3 по 5 жовтня, але їх ймовірність при нинішніх розрахунках залишає 60-70%.

Синоптик Ігор Кібальчич також попередив українців про небезпеку в останні дні вересня

На півдні України посилиться вітер, а на більшій частині території країни через тривалу посуху збережеться небезпека лісових пожеж.

За його даними, стійке поле високого атмосферного тиску продовжить визначати погодні умови по всій Центральній та Східній Європі до кінця місяця.

“Крім того, за рахунок тривалого періоду відсутності дощів (за винятком деяких західних областей), збережеться тенденція посилення посухи та пожежної небезпеки у лісах на більшій частині території країни”, – попереджає Кібальчич.

Раніше ми писали: Очікується значне похолодання – перший прогноз погоди на зиму 2023-2024