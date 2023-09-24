Синоптики прогнозують в Україні холодну і сніжку зиму, що буде спричинена полярним вихором. Перший прогноз погоди на зиму 2023-2023 від метеорологів

Про те, якою буде зима в Україні розповідає НСН із посиланням на severe-weather.

Полярний вихор може стати причиною значних погіршень погодних умов у Європі та деяких регіонах Північної Америки. Полярний вихор – це циркуляція низького тиску, який утворюється в результаті різкої різниці температури між полюсами і субтропічними районами, що спричинена зміною кута нахилу Сонця.

Очікується значне похолодання – перший прогноз погоди на зиму 2023-2024

Восени полярні регіони починають остигати у зв’язку зі зміною кута нахилу зірки і таким чином отримують менше сонячного світла. Для південних регіонів кількість сонячної енергії навпаки зростає.

Слабкий полярний вихор свідчить про те, що більш холодне арктичне повітря накриє регіони США та Європи і призведе до похолодання.

Зокрема, на Північному полюсі вже триває процес охолодження. Традиційно він починається наприкінці літа і дедалі посилюється. Максимального піку полярний вихор досягає у листопаді або грудні.

Якою буде зима 2023-2024

Експерти прогнозують цього року справжній колапс полярного вихору, в результаті чого похолодання накриє майже всю Північну півкулю. Зокрема, можливий викид більш холодного арктичного повітря, який пошириться Європою і Сполученими Штатами.

Особливо зміни погоди відчуватимуться у січні 2024 року. Поєднання полярного вихору з кліматичним явищем Ель-Ніньо може спричинити значно прохолоднішу зиму у 2023-2024 роках. Також на сході США та в Європі можливі посилені снігопади. Опади перевищуватимуть норму.

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