В Україну прийде похолодання – де чекати на зниження температури

Попри настання осінньої пори вересень тішить українців теплом. Але рано чи пізно в Україну прийде похолодання. Коли і де буде найпрохолодніше

Днями до України вже прийде атмосферний фронт із дощами та грозами.

Де чекати на зниження температури розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Коли в Україну прийде похолодання – прогноз погоди від синоптиків

За словами синоптика Наталки Діденко, з 15 вересня Україну накриють дощі з грозами. Спочатку вони пройдуть у західних регіонах і будуть рухатися північними, місцями у центральних та на Одещині, а після цього атмосферний фронт піде східніше.

Відповідно й температура повітря знизиться.

“У західних областях завтра очікується +20+26 градусів. На решті території ще не встигне, +24+29 градусів. На сході буде свіженько, +21+24 градуси”, – пише Діденко у Facebook.

Вона додає, що ближче до вихідних температура знову підвищиться.

Раніше кандидат географічних наук Ігор Кібальчич також повідомляв, що в третій декаді місяця на тлі скорочення світлового дня на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки.

Зверніть також увагу, що люди із серцево-судинними захворюваннями можуть особливо відчувати зміну погоди. Тому в такі дні краще зменшити навантаження та більше відпочивати.

Що кажуть погодні ресурси

Sinoptik.ua пише, що 14 та 15 вересня в Києві пройдуть дощі з грозами. Температура повітря знизиться до 21-23 градусів тепла, проте з наступного тижня знову сягне позначки 27 на термометрі.

За прогнозом Meteofor, в Києві буде хмарно, а дощити почне лише з наступного тижня. Зміни атмосферного фронту будуть відчутними й за температурою, яка знизиться до 23-24 градусів. До речі, на цьому ресурсі не прогнозують різке потепління.

Відповідно до прогнозу Meteoprog багато опадів не варто очікувати, натомість небо затягнуть хмари. Стовпчики термометра будуть стрибати від 19 до 28 градусів вище нуля.

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