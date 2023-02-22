Погашення кредитів спростять – яких саме і кого це стосується

Кабінет міністрів підтримав законопроекти, які передбачають полегшення умов погашення кредитів. Рішення було ухвалено на засіданні уряду 21 лютого.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Погашення кредитів спростять: що змінилось

Як зазначили в пресслужбі, передусім йдеться про кредити, які споживачі брали на такі цілі як лікування, ремонт житла, придбання побутової техніки, відпочинок, навчання тощо. Такі кредити не передбачають заставу у вигляді нерухомого чи рухомого майна. Але процентна ставка по них часто є високою: 50-100% річних.

Для позичальників з числа громадян, які проживають або виїхали з територій ведення бойових дій чи ТОТ, обслуговування таких дорогих споживчих кредитів стало великою проблемою.

Щоб полегшити позичальникам кредитний тягар, і були запропоновані зазначені зміни.

Дія законопроектів розповсюджується на всі споживчі кредити, крім:

тих, що вже були реструктуризовані або погашені,

взятих з метою придбання житла/автомобіля,

тих, які мають низьку річну процентну ставку.

Законопроекти пропонують на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього запровадити обов’язкову реструктуризацію за такими споживчими кредитами.

Позичальники при цьому повинні:

перебувати на обліку як внутрішньо переміщені особи,

постійно проживати або виїхати з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ,

не мати простроченої заборгованості станом на 24 лютого 2022 року.

Ці громадяни зможуть скористатися механізмом реструктуризації, якщо:

державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача і членів його сім’ї;

споживач або член його сім’ї є особою з інвалідністю внаслідок війни й сукупний розмір доходу споживача та членів його сім’ї не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат.

Крім того, пропонується встановити, що на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього кредитору та колекторській компанії забороняється здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів.

Також Кабмін підтримав зміни до Податкового кодексу, якими передбачено, що отримані внаслідок такої реструктуризації доходи не оподатковуються.

Ухвалені на засіданні Уряду законопроекти найближчим часом будуть внесені до Верховної Ради.

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