В Україні зміняться умови використання кредитних карток у 2023 році

Українські банки наразі не обіцяють кардинальних змін в умовах використання кредитних карток. Але кредитні ліміти можуть переглянути у бік збільшення, а також піти на інші невеликі поступки позичальникам

Торік на початку війни банки пішли назустріч українцям. ПриватБанк, Ощадбанк та багато інших знизили відсотки за кредитами і влаштували клієнтам кредитні канікули. Та коли стало очевидним, що війна швидко не скінчиться, банки скасували всі преференції, а також багатьом клієнтам обрізали кредитні ліміти і навіть подекуди підвищили кредитні ставки.

Цьгоріч банки не обіцяють зниження кредитних ставок і не обіцяють пом’якшень в умовах використання карток, але кредитні ліміти мають намір переглянути і трохи підвищити. Про це розповідає НСН

Заявки на нові кредити розглядатимуть прискіпливо

Війна, що не припиняється в Україні, стримуватиме, як можливе підвищення кредитних лімітів, так і ймовірне зниження кредитних ставок.

“Подорожчання ресурсів і військові ризики знижують ризик-апетити банків. Скринінгові умови переглядаються в бік посилення. Чекати за таких умов серйозних послаблень не варто. Припускаю, що конкуренція на ринку може плавно підштовхувати фінустанови до збільшення лімітів, але за іншими параметрами позитивних зрушень навряд чи можна очікувати”, – поділився виконавчий директор Юнекс банку Олексій Карчажкін.

Та все ж, на активне збільшення кредитних лімітів клієнтам розраховувати не варто. Під час війни і тотального падіння економіки банки йтимуть назустріч лише перевіреним клієнтам. Так, торік банки відмовили в підвищенні кредитного ліміту приблизно чверті неблагонадійних позичальників. Цьогоріч їх буде також 25-30%, кажуть експерти.

Усім охочим кредитів не даватимуть і ліміти на картках не збільшуватимуть. Адже, як свідчить статистика НБУ, з березня по грудень минулого року різко зріс відсоток неповернених кредитів серед фізосіб. Якщо до війни він становив менше 16%, то під час війни виріс понад 32, тобто фактично майже третина від усіх позик зараз не повертається. І це йдеться про всі кредити, видані банками населенню. Тобто до цього загалу увійшли автокредити та іпотека. Що ж стосується кредитних карток, то на них повертають іще менше грошей.

“До війни цей вид роздрібних кредитних продуктів був одним із найменш ризикових. Рівень неповернення рідко досягав 10% загального портфеля. Після початку війни він виріс дуже суттєво і в деяких випадках сягав 40-50%”, – каже Олексій Карчажкін.

Кому можуть відмовити у кредиті на картку

Отже, зважаючи на таку статистику, банкам доводиться відмовляти в кредитах найбільш неблагонадійним позичальникам. Причини відмови у збільшенні кредитного ліміту чи взагалі в наданні кредиту на картку залишаються незмінними:

погана кредитна історія;

зниження чи взагалі припинення грошових надходжень на картку для виплат;

прописка в непідконтрольних регіонах або в областях, прилеглих до зони бойових дій.

Деякі поступки позичальникам усе ж будуть

Водночас, банки будуть змушені підвищувати кредитні ліміти і йти на невеличкі поступки своїм позичальникам.

Таким чином, ані в державних ПриватБанку та Ощадбанку, ані в решті банків великих зрушень в умовах використання банківських карток наразі не буде. Експерти виділяють такі поточні “правила гри” на ринку кредитних карток:

обережне підвищення кредитних лімітів;

відмова в збільшенні кредитного ліміту клієнтам, які мають зіпсовану кредитну історію;

збереження кредитних ставок на теперішньому рівні.

“Встановлення та зміна кредитного ліміту за карткою залежить від багатьох фкторів, починаючи з макроекономічних показників, закінчуючи поведінковими факторами. Наші правила були переглянуті та переглядаються автоматично”, – роз’яснив член правління ПриватБанку Дмитро Мусієнко.

Джерело

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