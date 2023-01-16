Отримання ВПО кредитів на житло – які зміни затвердив Кабмін

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до порядку отримання ВПО кредитів на житло. Що вони передбачають

Затверджені Кабміном зміни до Порядку пільгового іпотечного кредитування ВПО за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW), передбачають, що, переможці відбору отримують можливість узяти кредит на житло, яке реконструйовано не більш як 35 років тому (раніше — 25 років).

Про це повідомляє НСН з посиланням на Юридичний телеграм.

Кабмін затвердив зміни до порядку отримання ВПО кредитів на житло

При цьому переможець має право обрати житло в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж та, яка вказувалася в заяві про намір отримати кредит.

Також збільшено максимальний строк кредитування до 30 років (раніше — 20 років) та подвоєно нормативну площу житла на одинокого громадянина, яка тепер становить 52,5 кв. м (раніше — 21 кв. м).

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