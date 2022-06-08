По всій Україні діють ворожі ДРГ – радник міністра МВС

Ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) розкидані фактично по всій території України.

Періодично з’являється повідомлення про затримання диверсантів на Чернігівщині, Київщині та Сумщині.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону, з посиланням на ТСН передає NNS.

Чиновник запевнив, що проводиться величезна оперативна робота. Правоохоронці посилено працюють, але ці операції відбуваються непублічно.

За словами Денисенка, у Києві діють ворожі ДРГ, диверсантів залучають з окупованих територій.

“Вони знають українську, тому виявити їх складніше. Таким методом командування російських збройних сил намагається активізувати диверсійну роботу на нашій території”, зазначив Денисенко.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук теж розповів, що в регіоні постійно проводять контрдиверсійну роботу. Є затримані підозрювані. Участь деяких у ДРГ вже підтверджена. Зокрема, є ті, хто збирав інформацію про блок-пости, військові та інфраструктурні об’єкти.

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