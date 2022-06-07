Родичам захисників Азовсталі телефонують з російських номерів і знущаються або погрожують.

Про це у коментарі “Українській правді” повідомила дружина захисника Маріуполя Арсенія Федосюка Юлія, передає NNS.

“Телефонують з російських номерів, надсилають повідомлення у Telegram, Whatsapp, інші месенджери, знущаються і погрожують. Це триває вже впродовж десь місяця. З того часу, як ми зустрічались з Папою Римським, почалась прицільна увага до нас. Після почали телефонувати у Telegram і надсилати повідомлення про те, що мій чоловік нібито вже мертвий; про те, чи хочу я його фото побачити або відео. Ось такі речі. Також телефонували у Whatsapp. Всюди були номери російські, тому, на мою думку, це роблять росіяни. Також на мою адресу постійно лунають погрози, що, мовляв, “добралися до твого чоловіка і доберемося до тебе, скоро наші хлопці будуть у Києві”. Погрожують зґвалтуванням і смертю”, каже Юлія Федосюк.

За її словами, подібні повідомлення і дзвінки з погрозами надходять і іншим родичам захисників. Зокрема, дружині командира маріупольського полку “Азов” Дениса Прокопенка – Катерині.

До поліції жінки не зверталися, бо не бачать у цьому смислу.

Також Федосюк розповіла, що 5 червня її чоловік телефонував своїй матері Тетяні – йому дали можливість одного дзвінка. А після цієї розмови Тетяні Федосюк почали телефонувати представники медіа, які підконтрольні бойовикам “ДНР”, вони говорили українською і намагалися отримати коментарі.

Але, за словами дружини захисника, його мама “людина підготовлена”, тому вона відразу завершила розмову. Федосюк зазначила, що номер пані Тетяни ніяк не могли знайти десь в мережі, тому вона припускає, що його так званим ЗМІ окупантів могли передати російські силовики, які утримують українських військових.

Також вона розповіла, що упродовж минулого тижня отримала багато дзвінків з невідомих номерів, де її питали, що вона думає про українську владу, коли її чоловіка зараз утримують на непідконтрольній Україні території.