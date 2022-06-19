Платять найменше: куди не варто йти на роботу в Україні

Стало відомо, за яку роботу в Україні платять найменше – куди не варто йти працювати.

Про це NNS дізнався з повідомлення РБК-Україна.

Кому платять найменше?

Серед вакансій, розміщених на OLX Робота, найнижчі заробітні плати пропонують прибиральникам та двірникам.

Також до цього списку належать вакансії для домашнього персоналу, у сферах роздрібної торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та працевлаштування з частковою зайнятістю.

Вакансії з найменшою середньою заробітною платою, розміщені на OLX Робота станом на червень:

прибиральник – 6 250 гривень

реалізатор рекламних листівок – 8 875 гривень

охоронець – 9 000 гривень

бармен/бариста – 9 000 гривень

доглядальниця – 10 000 гривень

продавець – 10 000 гривень

офіціант – 10 000 гривень

промоутер – 10 000 гривень

господарник – 10 350 гривень

Звісно, усі професії важливі та потрібні, а з урахуванням ситуації в країні мати хоча б якусь роботу – вже добре. Але кожен має вирішувати сам, за які гроші готовий працювати.

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