Платять найменше: куди не варто йти на роботу в Україні

Стало відомо, за яку роботу в Україні платять найменше – куди не варто йти працювати.
Про це NNS дізнався з повідомлення РБК-Україна.
Кому платять найменше?
Серед вакансій, розміщених на OLX Робота, найнижчі заробітні плати пропонують прибиральникам та двірникам.
Також до цього списку належать вакансії для домашнього персоналу, у сферах роздрібної торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та працевлаштування з частковою зайнятістю.
Вакансії з найменшою середньою заробітною платою, розміщені на OLX Робота станом на червень:
- прибиральник – 6 250 гривень
- реалізатор рекламних листівок – 8 875 гривень
- охоронець – 9 000 гривень
- бармен/бариста – 9 000 гривень
- доглядальниця – 10 000 гривень
- продавець – 10 000 гривень
- офіціант – 10 000 гривень
- промоутер – 10 000 гривень
- господарник – 10 350 гривень
Звісно, усі професії важливі та потрібні, а з урахуванням ситуації в країні мати хоча б якусь роботу – вже добре. Але кожен має вирішувати сам, за які гроші готовий працювати.
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