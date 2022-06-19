Україна
Тег:

Платять найменше: куди не варто йти на роботу в Україні

Дата
платять найменше

Стало відомо, за яку роботу в Україні платять найменше – куди не варто йти працювати.

Про це NNS дізнався з повідомлення РБК-Україна.

Кому платять найменше?

Серед вакансій, розміщених на OLX Робота, найнижчі заробітні плати пропонують прибиральникам та двірникам.

Також до цього списку належать вакансії для домашнього персоналу, у сферах роздрібної торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та працевлаштування з частковою зайнятістю.

24

Вакансії з найменшою середньою заробітною платою, розміщені на OLX Робота станом на червень:

  • прибиральник – 6 250 гривень
  • реалізатор рекламних листівок – 8 875 гривень
  • охоронець – 9 000 гривень
  • бармен/бариста – 9 000 гривень
  • доглядальниця – 10 000 гривень
  • продавець – 10 000 гривень
  • офіціант – 10 000 гривень
  • промоутер – 10 000 гривень
  • господарник – 10 350 гривень

Звісно, усі професії важливі та потрібні, а з урахуванням ситуації в країні мати хоча б якусь роботу – вже добре. Але кожен має вирішувати сам, за які гроші готовий працювати.

Робота на літо для українців: вакансії, зарплата, досвід роботи

To Top