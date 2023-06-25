Після підписання контракту зі ЗСУ військові можуть отримати одноразову грошову допомогу.

Хто і скільки отримає, розповіли в Міноборони, передає НСН.

Які суми грошової допомоги передбачені після підписання контракту зі ЗСУ:

21 472 грн – для осіб рядового складу

24 156 грн – для осіб сержантського та старшинського складу

26 840 грн – для осіб офіцерського складу

Зазначається, що гроші виплачується одразу.

Хто з військових може отримати одноразову грошову допомогу:

військові, які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;

військові, які приймаються на посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше;

військові офіцерського складу – рік і більше;

військові, які призначенні на посади сержантського, старшинського та офіцерського складу після закінчення ВВНЗ на 5 років і більше.

Щоб отримати допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира.

Коли грошова допомога не виплачується

Допомога не виплачується:

особам рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший – на посаду сержантського та старшинського складу;

особам сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу.

особам офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт.

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