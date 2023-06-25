Після підписання контракту зі ЗСУ військові можуть отримати одноразову грошову допомогу.
Хто і скільки отримає, розповіли в Міноборони, передає НСН.
Які суми грошової допомоги передбачені після підписання контракту зі ЗСУ:
- 21 472 грн – для осіб рядового складу
- 24 156 грн – для осіб сержантського та старшинського складу
- 26 840 грн – для осіб офіцерського складу
Зазначається, що гроші виплачується одразу.
Хто з військових може отримати одноразову грошову допомогу:
- військові, які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;
- військові, які приймаються на посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше;
- військові офіцерського складу – рік і більше;
- військові, які призначенні на посади сержантського, старшинського та офіцерського складу після закінчення ВВНЗ на 5 років і більше.
Щоб отримати допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира.
Коли грошова допомога не виплачується
Допомога не виплачується:
- особам рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший – на посаду сержантського та старшинського складу;
- особам сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу.
- особам офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт.
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