Коли очікувати перші заморозки у жовтні – синоптикиня розповіла про погоду в Україні

Синоптикиня розповіла, коли в Україні очікувати перші заморозки і де чекати снігу у жовтні.

Як передає НСН, прогнозом на вихідні поділилася Наталка Діденко у Facebook.

Вихідні найближчі будуть неоднорідними та синоптично строкатими. Тому вже побережіть голову та уважніше до артеріального тиску і судин, тобто, може бути всяке із самопочуттям – не варто лякатися, але прислухатися, попереджає вона.

За прогнозом Діденко, у суботу, 7 жовтня, північної частини, а також Волині, Рівненщини та Харківщини торкнеться атмосферний фронт – тому збільшиться хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі. На решті території України побуде суха повітряна маса.

Вітер у суботу очікується сильний та рвучкий, тому будьте обережні.

Температура повітря 7 жовтня становитиме +14+18 градусів, на півдні +18+23 градуси.

У неділю, 8-го жовтня, холодний, інший, атмосферний фронт проходитиме Україною із північного заходу на південний схід, зачепить протягом доби всі регіони.

Тому в неділю йтиме дощ, часом навіть сильний дощ. Південно-західний вітер переходитиме на північно-західний, із штормовими поривами.

Температура повітря в тилу фронту відчутно знизиться і становитиме вдень+9+14 градусів, на півдні ще затримається тепліша погода на кілька градусів.

У ніч на понеділок ймовірні заморозки!

Найхолодніше буде в Карпатах, де 8-го жовтня передбачається мокрий сніг.

У Києві завтра, в суботу, очікується хмарна погода з локальним невеликим дощем, сильний південно-західний вітер та +17 градусів.

У неділю, 8-го жовтня, в Києві помірний, навіть сильний дощ передбачається вночі та вранці, а вдень опади стихатимуть і припинятимуться. Знову буде сильний вітер. Похолоднішає до +12+13 градусів.

Тому, якщо щось поробити чи погуляти – все ж комфортніше в суботу, а в неділю краще побути вдома, каже синоптикиня.

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