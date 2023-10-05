Що залишилось від Каховського водосховища – ЗМІ оприлюднили нові фото

Опубліковані нові світлини Каховського водосховища, точніше того, що від нього залишилось.

Як передає НСН, знімками поділилось видання Укрінформ 4 жовтня.

На світлинах не те, що здається: це не просто гарні краєвиди України, а те, що раніше було Каховським водосховищем, йдеться у дописі Укрінформу.

Що залишилось від Каховського водосховища. Фото

В коментарях читачі зазначають, що це повертається Великий Луг. Люди пишуть наступне:

Природа бере своє. Хай так буде

Ось вам і відповідь, чи потрібно відновлювати греблю. Екологи проти, будівництво водосховища було злочином та катастрофою, не легшою за її підрив

Великий Луг. Нехай відновлюється

Зазначимо, що серед експертів точаться дискусії, чи варто відновлювати греблю Каховської ГЕС і саме водосховище, які знищили російські загарбники.

Нагадуємо, Кабмін схвалив проєкт з відбудови Каховської ГЕС з експериментальними термінами й хоче відбудувати ГЕС за два роки, попри те, що фахівці називають мінімальний термін для відбудови – 5-7 років.

Також Укргідроенерго підписало Меморандум про співпрацю з Aecon Construction Global Services Inc. щодо будівництва гідроелектростанцій в Україні.

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