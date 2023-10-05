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Тег:
SocКаховське водосховище

Що залишилось від Каховського водосховища – ЗМІ оприлюднили нові фото

Журналіст
Що залишилось від Каховського водосховища – ЗМІ оприлюднили нові фото3
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Опубліковані нові світлини Каховського водосховища, точніше того, що від нього залишилось.

Як передає НСН, знімками поділилось видання Укрінформ 4 жовтня.

На світлинах не те, що здається: це не просто гарні краєвиди України, а те, що раніше було Каховським водосховищем, йдеться у дописі Укрінформу.

Що залишилось від Каховського водосховища. Фото

Що залишилось від Каховського водосховища – ЗМІ оприлюднили нові фото4

Що залишилось від Каховського водосховища – ЗМІ оприлюднили нові фото2

Що залишилось від Каховського водосховища – ЗМІ оприлюднили нові фото1

Що залишилось від Каховського водосховища – ЗМІ оприлюднили нові фото

В коментарях читачі зазначають, що це повертається Великий Луг. Люди пишуть наступне:

  • Природа бере своє. Хай так буде
  • Ось вам і відповідь, чи потрібно відновлювати греблю. Екологи проти, будівництво водосховища було злочином та катастрофою, не легшою за її підрив
  • Великий Луг. Нехай відновлюється

Зазначимо, що серед експертів точаться дискусії, чи варто відновлювати греблю Каховської ГЕС і саме водосховище, які знищили російські загарбники.

Нагадуємо, Кабмін схвалив проєкт з відбудови Каховської ГЕС з експериментальними термінами й хоче відбудувати ГЕС за два роки, попри те, що фахівці називають мінімальний термін для відбудови – 5-7 років.

Також Укргідроенерго підписало Меморандум про співпрацю з Aecon Construction  Global Services Inc. щодо будівництва гідроелектростанцій в Україні.

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