Що залишилось від Каховського водосховища – ЗМІ оприлюднили нові фото

Опубліковані нові світлини Каховського водосховища, точніше того, що від нього залишилось.
Як передає НСН, знімками поділилось видання Укрінформ 4 жовтня.
На світлинах не те, що здається: це не просто гарні краєвиди України, а те, що раніше було Каховським водосховищем, йдеться у дописі Укрінформу.
Що залишилось від Каховського водосховища. Фото
В коментарях читачі зазначають, що це повертається Великий Луг. Люди пишуть наступне:
- Природа бере своє. Хай так буде
- Ось вам і відповідь, чи потрібно відновлювати греблю. Екологи проти, будівництво водосховища було злочином та катастрофою, не легшою за її підрив
- Великий Луг. Нехай відновлюється
Зазначимо, що серед експертів точаться дискусії, чи варто відновлювати греблю Каховської ГЕС і саме водосховище, які знищили російські загарбники.
Нагадуємо, Кабмін схвалив проєкт з відбудови Каховської ГЕС з експериментальними термінами й хоче відбудувати ГЕС за два роки, попри те, що фахівці називають мінімальний термін для відбудови – 5-7 років.
Також Укргідроенерго підписало Меморандум про співпрацю з Aecon Construction Global Services Inc. щодо будівництва гідроелектростанцій в Україні.
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