Відбудова Каховської ГЕС – підписано Меморандум про співпрацю з канадської компанією

Відбудова Каховської ГЕС, зруйнованої окупантами, проходитиме у співпраці з канадською компанією Aecon Construction Global Services Inc. Також вона допоможе побудувати в Україні Канівську ГЕС. Про це повідомляє вранці 23 вересня Укргідроенерго, передає НСН.

Укргідроенерго підписало Меморандум про співпрацю з Aecon Construction Global Services Inc. щодо будівництва гідроелектростанцій в Україні.

Зазначається, що захід відбувся у рамках робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Канади, під час якого Глава української держави та очільник канадського уряду Джастін Трюдо підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Також у присутності Володимира Зеленського та Джастіна Трюдо підписано Меморандум щодо співпраці в будівництві гідроелектростанцій в Україні.

У меморандумі визначені наміри української та канадської компаній співпрацювати у питаннях будівництва Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС.

Меморандум між Укргідроенерго та Aecon скріпили підписами генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота та засновник і голова «Aecon Group Incorporated» Джон М. Бек.

«Компанія Aecon має 150-річний досвід співпраці з державними і приватними підприємствами по всьому світу в галузі будівництва. Партнерство з компанію, що має такий багаторічний фаховий досвід у питаннях розвитку інфраструктури, в тому числі і енергетичних об’єктів, стане ще одним важливим елементом у будівництві та відновлені українських гідроелектростанцій», – зазначає генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

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