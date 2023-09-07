Три  місяці з моменту підриву Каховської ГЕС: що відомо про наміри відновлення водосховища (відео)

6 вересня минуло рівно три місяці з моменту підриву Каховської ГЕС. Яка зараз ситуація та які заходи задля відбудови вже здійснено у прямому ефірі Марафону «Єдині новини» для телеканалу ICTV розповів генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, передає НСН.

Журналісти виділили основне з того, що розповів Сирота в ефірі.

За словами Ігоря Сироти, вода – це пріоритет, який сьогодні є. Україна втратили 35-40% запасів прісної води, яку держава могла б споживати протягом року.

Після підриву станції було прийнято рішення терміново готувати проектні рішення щодо відбудови тимчасових гідроспоруд.

У липні після введене в дію Постанови Кабінету Міністрів України затверджено експериментальний проєкт. На сьогодні, за словами Сироти, проєкт розробрено, допрацьовується кошторисна документація і буде проведено процедуру щодо визначення підрядної організації, яка здійснюватиме відбудову тимчасової гідроспоруди.

Генеральний директор Укргідроенерго наголосив, що заходи потрібно зробити до весняного водопілля – до спрацювання Каховського водосховища. Орієнтовно до лютого. Якщо роботи не буде здійснено, то доведеться чекати ще 1 рік. Проте, в будь-якому разі це можна робити тільки після деокупації території та проведення усіх безпекових заходів щодо розмінування.

На зведення тимчасової гідроспоруди, аби зупинити спрацювання води з водосховища потрібно 3 місяці. Аби забезпечити мостовий перехід, який буде переїздом на лівий берег – потрібно 5-6 місяців.

Тимчасова гідроспоруда буде довжиною 800 метрів, висота складатиме 18-20 метрів. Це тимчасова споруда, що буде побудована на 7 років, доки не демонтується стара станція і не побудується нова.

Детальніше про це – у відео нижче.

Три місяці з моменту підриву Каховської ГЕС: якщо до лютого не реалізувати проєкт, доведеться чекати ще рік: відео

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