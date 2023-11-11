Переселенки можуть пройти ІТ-курси безкоштовно – де подати заявку на навчання

Жінки-переселенки можуть пройти ІТ-курси безкоштовно і освоїти нову професію. Для цього запускається відповідний курс для жінок, які виїхали з України або мають статус ВПО.
Projector Foundation запускає курс для 1000 переселенок безкоштовно. Жінки зможуть отримати навчання з 13 різних напрямків, передає НСН.
Жінки-переселенки можуть пройти ІТ-курси безкоштовно
Ініціатива стала можлива завдяки фінансовій підтримці ЄС та інформаційній підтримці Мінекономіки України.
Пройти курси можуть повнолітні безробітні жінки, які вимушено виїхали через війну за кордон, або є внутрішніми переселенками.
Щоб пройти курси треба мати документ, який засвідчує статус переміщеної особи відповідно до країни, в якій перебуває жінка, або мати довідку ВПО.
Подати заявку на навчання можна до 14 листопада 2023 року. Більше про реєстрацію можна дізнатися за посиланням, а заповнити заявку за формою.
Під час навчання переселенки зможуть отримати як теоретичні знання, так і практичний досвід. Після проходження курсів матимуть готовий проект для портфоліо і сертифікат про проходження курсу.
HR допоможе підготувати резюме, й жінки отримають доступ до сервісу LEZO, де зможуть знайти потенційного роботодавця.
Також студентки матимуть доступ до онлайн-бібліотеки з більш ніж 640 лекціями від експертів з українських та світових компаній.
Напрями, за якими можна пройти навчання:
- Graphic Design Beginning (2 групи по 20 осіб, 3 місяці);
- Illustration Beginning (1 група, 20 осіб, 3 місяці);
- Motion Design Beginning (1 група, 20 осіб, 3 місяці);
- IT Project Management (1 група, 20 осіб, 3 місяці);
- Facebook & Instagram Targeting (2 групи по 25 осіб, 2 місяці);
- SEO Beginning (1 група, 20 осіб, 2 місяці);
- Golang Beginning (1 група, 20 осіб, 3 місяці);
- Python Beginning (3 групи по 20 осіб, 3 місяці);
- QA (3 групи по 20 осіб, 4 місяці);
- SMM for business (1 група, 20 осіб, 2 місяці);
- Web Design Beginning (1 група, 33 особи, 3 місяці);
- UX Design Beginning (1 група, 30 осіб, 3 місяці);
- Mobile Apps Design (1 група, 30 осіб, 2 місяці).
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