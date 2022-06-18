Перемовини з росією можуть відновитися. Арахамія назвав умови

Народний депутат України та голова переговорної групи з росіянами Давид Арахамія розповів, коли Україна може відновити перемовини з окупантами.

Про це він сказав у коментарі Голосу Америки, передає NNS.

На його думку, Україна зможе відновити мирні переговори з росією з посиленої позиції наприкінці серпня. Наразі ЗСУ планують здійснити контратаку у деяких місцях.

«Ми не хочемо ділитись нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операції з контрнаступу в деяких місцях», сказав Арахамія.

Станом на зараз українська сторона можливості відновлення переговорів не розглядає. Принаймні до того моменту, коли Україна не зміцнить свої сили, а російські війська не повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого, вказав політик.

«Мінімальна прийнятна угода була б, якби ми їх вигнали – або вони добровільно відійшли на позиції, де вони були до 24 лютого», відповів Арахамія.

Після цього, кажуть учасники переговорної групи, можна буде розмовляти про повернення всіх суверенних територій, включно з Кримом і територіями Донецької та Луганської областей.

«Ми могли б розглянути якусь політичну угоду, на зразок тієї, що ми пропонували в Стамбулі. Ми, наприклад, кілька років не торкаємося кримського питання. Ми не робимо цього військовим шляхом, але робимо це дипломатичним і політичним способом», розповів Арахамія Голосу Америки.

Допоки Україна зміцнить свої позиції, переговори з росією тривають у двох напрямках, каже учасник переговорної групи Рустем Умєров.

Перший – гуманітарний: щодо обміну полонених та евакуації цивільних із тимчасово окупованих територій. Це стосується і повернення до України військових із “Азовсталі”, де українська сторона, за словами Умерова, скоро сподівається побачити прогрес.

Другий аспект стосується питання продовольчої безпеки – зокрема розблокування українських портів та відновлення експорту зерна.

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