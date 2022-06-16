Голова делегації України на переговорах із росією, народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю американському новинному порталу Axios заявив, що Україна несе величезні втрати на Донбасі щодня.

Про це NNS дізнався з повідомлення Радіо Свобода.

За останні два тижні кількість жертв значно зросла, заявив посадовець. Арахамія сказав і про більшу кількість поранених.

За його словами, кожного дня на Донбасі гинуть або зазнають поранень до 1000 українських військових, приблизно – 200-500 загиблих щодня.

Депутат додав, що в українській армії служить близько мільйона осіб і є можливість призвати туди ще два мільйони. Арахамія каже, що у ЗСУ є сили для продовження боротьби, зокрема, на Донбасі.

«У нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібна зброя», повторив Арахамія позицію влади про необхідність додаткової військової допомоги від партнерів.

Наразі підтвердження нових даних від Арахамії про смертність українських військових з інших джерел немає.

Він також розповів, що попри заморозку офіційних переговорів з рф, телефонний діалог триває: з росіянами спілкуються один-два рази на тиждень.

За прогнозом Арахамії, рф повною мірою відчує вплив західних санкцій через три-чотири роки.

Нагадуємо, 1 червня президент Володимир Зеленський казав, що щодня на розв’язаній росією війні в Україні гине 60-100 українських військових, ще 500 – зазнають поранень.

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