Втрати України у війні: Арестович назвав кількість загиблих солдат

Втрати України у війні: про загальну кількість загиблих солдат заговорили на офіційному рівні вперше з квітня 2022 року. Цифру назвав радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, передає NNS.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у боях із окупантами загинуло до 10 тисяч українських військовослужбовців. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі Марка Фейгіна.

При цьому втрати Росії Арестович оцінює, як такі, що у кілька разів перевищують українські. Нагадаємо, згідно з інформацією Генштаба ЗСУ росія втратила на війні в Україні 32050 солдат.

За словами Арестовича, на початку війни росіян гинули значно більше, ніж зараз.

«У нас і на початку конфлікту гинули 100 на добу в середньому, а в російській армії 1000 гинули на добу в перші 20-30 днів. Нині у них 200-300 гине, не менше… Воно так і буде 1:5, 1:3, 1:6 коливатися. Загальні українські втрати становлять до 10 тисяч людей», – сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна втрачає щодня до сотні військовослужбовців убитими та до 500 пораненими.

Пізніше радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк говорив, що мова може йти про 100-200 загиблих українських військових щодня.

У квітні ж президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна від початку повномасштабної війни втратила близько 2500-3000 солдат.