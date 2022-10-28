Кабмін змінами до Постанови КМУ № 413 змінив порядок та процедуру отримання статусу УБД громадянам, які стали на захист України від початку повномасштабного російського вторгнення, з лютого 2022 року.
Як передає NNS, в Генштабі ЗСУ зазначили, що тепер основною умовою надання статусу УБД (учасника бойових дій) для військовослужбовців є факт виконання ними особисто, або у складі військової частини бойових завдань. Водночас вимогу щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій відмінено.
Щоб підтвердити виконання бойових завдань військовий має подати витяги/копії з (за наявності хоча б одного з таких документів):
- бойових донесень
- журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки)
- вахтових журналів
- польотних листів
- матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.
Для отримання статусу УБД командири військових частин повинні звернутися до комісії, яка утворена при органі, у підпорядкуванні якого перебуває військова частина або військовослужбовці самостійно можуть звернутися із відповідними документами через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
Військовим слід мати при собі:
- один із документів, що підтверджують виконання бойових завдань, зазначених вище,
- довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена новим додатком до Постанови КМУ № 413.
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