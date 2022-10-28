Кабмін змінами до Постанови КМУ № 413 змінив порядок та процедуру отримання статусу УБД громадянам, які стали на захист України від початку повномасштабного російського вторгнення, з лютого 2022 року.

Як передає NNS, в Генштабі ЗСУ зазначили, що тепер основною умовою надання статусу УБД (учасника бойових дій) для військовослужбовців є факт виконання ними особисто, або у складі військової частини бойових завдань. Водночас вимогу щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій відмінено.

Щоб підтвердити виконання бойових завдань військовий має подати витяги/копії з (за наявності хоча б одного з таких документів):

бойових донесень

журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки)

вахтових журналів

польотних листів

матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Для отримання статусу УБД командири військових частин повинні звернутися до комісії, яка утворена при органі, у підпорядкуванні якого перебуває військова частина або військовослужбовці самостійно можуть звернутися із відповідними документами через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Військовим слід мати при собі:

один із документів, що підтверджують виконання бойових завдань, зазначених вище,

довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена новим додатком до Постанови КМУ № 413.

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