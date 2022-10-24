Хто в Україні може отримати статус учасника бойових дій – перелік розширили

Кабінет Міністрів на своєму засіданні вніс зміни до постанови від 20 серпня 2014 року №413, чим розширив перелік людей, які можуть отримати статус учасника бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, передає NNS.

21 жовтня 2022 року на засіданні уряду ухвалені зміни до Постанови Кабінету Міністрів України № 413, що регулюють питання присвоєння статусу УБД для військовослужбовців, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, тобто військовослужбовців, які стали на захист нашої держави під час воєнного стану з 24 лютого цього року.

Статус надасть змогу таким людям користуватися пільгами та гарантіями, визначеними чинним законодавством, зокрема законом “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Крім цього, уточнено, що статус УБД також може надаватися добровольцям Сил територіальної оборони.

Умовою надання статусу УБД для військовослужбовців, які беруть участь у заходах із забезпечення оборони, зокрема тих, які дістали поранення, контузії, каліцтва, є виконання ними особисто або у складі військової частини (установи, закладу) бойових завдань, розвідувальних заходів. При цьому не встановлюються вимоги щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій.

Підтвердженням виконання бойових завдань військовослужбовцем є витяги/копії з (за наявності хоча б одного з таких документів):

бойових донесень;

журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

вахтових журналів;

польотних листів;

матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами зазнання поранень, контузій, каліцтв.

Для отримання статусу УБД військовослужбовці, командири військових частин мають звернутися до комісії, утвореної державним органом, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина з:

одним із документів, що підтверджують виконання бойових завдань, перерахованих вище;

довідкою про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена тепер новим додатком до постанови КМУ № 413.

При цьому звернутися з документами необхідно протягом місяця з дня участі у виконанні бойових завдань або проведенні розвідувальних заходів чи у разі зазнання поранення, контузії, каліцтва.

Детальніше про зміни можна дізнатися з Постанови КМУ від 21.10.2022 № 1193.