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Україна
Тег:
ВійнаПолітика
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За яких умов можливі переговори з Росією щодо Криму: в ОП розкрили деталі

Журналіст
переговори з Росією
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Україна може піти на переговори з Росією щодо Криму. Про це сказав заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга у коментарі Financial Times, передає НСН.

Це можливо тільки після того, як українські військові проведуть успішний контрнаступ.

“Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку, щоб обговорити це питання”, сказав посадовець.

Як при цьому уточнив Сибіга, це не означає, що Україна виключає можливість звільнення Криму від російських окупантів воєнним шляхом.

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Фото: Заступник голови ОП Андрій Сибіга (Віталій Носач / РБК-Україна)

У FT зазначили, що коментар представника ОП став “найбільш відкритою заявою про зацікавленість України в переговорах” з РФ із квітня 2022 року, коли діалог з агресором було припинено.

Окрім цього, слова посадовця можуть заспокоїти західних чиновників, які “скептично ставляться до здатності України повернути півострів і переймаються через загрозу ескалації війни, зокрема застосування Москвою ядерної зброї”.

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