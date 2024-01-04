Як отримати бронь від мобілізації у 2024 році і в яких випадках її можна втратити

Під час дії воєнного стану деякі громадяни можуть розраховувати на бронь від мобілізації. Також дехто з військовозобов’язаних цього року може втратити право на отримання броні.

Про деталі розповідає НСН з посиланням на УНІАН.

Кому доступна бронь від мобілізації – список

Відомо, що бронь від мобілізації Україна пропонує далеко не всім громадянам країни, а тільки тим, хто потрапив в певні списки і категорії. Відстрочку від служби вийде оформити, якщо ви:

співробітник органів державної влади, місцевого самоврядування або інших державних органів;

працівник підприємства, установи або організації, у яких є мобілізаційне замовлення;

виробляєте товари, виконуєте роботи або надаєте послуги, необхідні для потреб ЗСУ або інших військових формувань;

займаєте посаду на підприємстві, в установі або організації, діяльність яких критично важлива для забезпечення життєдіяльності країни, міста або населення України.

Необхідно розуміти, як виглядає бронь від мобілізації в Україні і чому вона не може бути отримана автоматично. Тобто, якщо ви проходите по одному з пунктів списку, написаного вище, це не означає, що можете спокійно спати ночами і не йти на фронт – цим питанням повинна зайнятися компанія, в якій ви працюєте.

Як отримати бронь від мобілізації – інструкція

Керівництво складе перелік військовозобов’язаних співробітників і передасть його у відповідному напрямку:

Орган державної влади – на погодження Генеральному штабу Збройних Сил.

Органи місцевого самоврядування – до відповідних місцевих органів виконавчої влади.

Підприємства, установи та організації, яким встановили мобілізаційні завдання – до органу державної влади або іншого органу, який встановив мобілізаційне завдання (замовлення).

Підприємства та установи, що займаються виготовленням товарів на потреби ЗСУ – до центральних органів виконавчої влади.

Критично важливі підприємства та організації – до центрального органу виконавчої влади.

Варто усвідомлювати, що перед тим як отримати бронь від мобілізації, керівництво компанії має надати актуальні облікові дані військовозобов’язаних чоловіків, які розраховують на відстрочку від служби.

Зверніть увагу! Можливість броні не означає її гарантію – кожен випадок і кожна заявка розглядається окремо, тому цілком ймовірно, що в відстрочці можуть і відмовити.

Кого не можна забронювати в Україні сьогодні

Навіть працівник дуже важливого підприємства може “пролетіти” з бронею, якщо у нього є дефіцитна військово-облікова спеціальність. Дефіцитні спеціальності були визначені Генеральним штабом української армії.

Згідно з наказом українського Міноборони №317, дефіцитними, в тому числі вважаються наступні військові фахівці:

танкісти;

стрілки;

артилеристи;

розвідники;

військові, які займаються різними видами зв’язку;

фахівці з роботи з радіолокаційними комплексами;

ті, хто займався захистом інформації та кібербезпекою.

Крім того, бронь можуть не надати тим, хто спеціалізується на протичовновому і протимінному озброєнні.

Коли можна втрати бронь

Правила, згідно з якими проводиться бронювання українців, визначені урядовою постановою №76. У документі вказано шість причин, за яких громадяни можуть втратити вже отриману відстрочку від служби.

Шість причин, за яких загрожує втрата броні:

якщо військовозобов’язаний втратив роботу в тому місці, де йому видали бронь; у тому випадку, якщо за місцем роботи скасовано мобілізаційне замовлення, або воно вже було виконане; якщо підприємства, організації чи установи, яка надала бронь, більше немає – воно було ліквідовано; після того, як місце роботи перестало бути важливим для “оборонки” – наприклад, більше не надає послуги нашим воїнам; коли місце роботи більше не є критично важливим для роботи української економіки чи забезпечення життя й діяльності українців; якщо термін дії броні закінчився.

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