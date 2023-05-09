Ощадбанк закрив перекази коштів на сайті – що трапилось

Ощадбанк закрив p2p-перекази через свій сайт після повідомлення народного депутата Ярослава Железняка про оплату з його допомогу послуг нелегального онлайн-казино “1win” під кодом MCC 6012 (фінансові послуги).

Як передає НСН, на сайті банку повідомляється, що сторінка сервісу тимчасово знаходиться на реконструкції.

У пресслужбі банку пояснили, що сервіс закрили саме через скаргу Железняка.

“Переказ, який став підставою для звинувачень на адресу Ощадбанку, був звичайним P2P переказом, створеним на офіційному сайті банку для фізичних осіб. Враховуючи те, що виділити та заблокувати здійснення саме таких операцій неможливо, адже це знаходиться поза зоною впливу банку, було прийнято рішення з 7 травня тимчасово заблокувати доступ до цього сервісу на сайті”, цитує повідомлення пресслужби банку Інтерфакс-Україна.

Ощадбанк додав, що аналіз нетипової активності подібних операцій, а також самостійні тестові операції показали можливість використання зловмисниками сервісу на сайті банку з незаконною метою.

Водночас державний банк запевнив, що не має жодних юридичних чи технологічних відносин з організаторами тоталізаторів, казино чи інших видів ігрового бізнесу, та з метою безпечного переказу коштів пропонує користуватися сервісом “Мобільний Ощад”.

Як повідомлялося, перед Ощадбанком Железняк провів подібний платіж через інший держбанк – найбільший на ринку ПриватБанк, проте за кілька годин депутат повідомив, що ПриватБанк вже прибрав можливість такого платежу і подякував за це Нацбанку. Держбанк повідомив, що проводить розслідування.

“Успішно зайшов з інтернету парламенту на онлайн-казино. Звичайно без ліцензії. Успішно з української картки зміг поповнити гральний рахунок. MCC – код транзакції – 6012. Ні, не казино, а “оплата фінансових послуг”. Банк, який обслуговує транзакцію – ПриватБанк”, зазначив він.

Пізніше Железняк повідомив, що банк таку можливість відключив.

“Все. Вже не працює. Дякую НБУ за швидку реакцію”, додав нардеп.

Як повідомлялося, раніше Железняк заявляв про причетність “Айбокс Банку” та “Укргазбанку” до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Наступного ж дня після цієї заяви голова “Укргазбанку” Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний “Укргазбанк” на 64,62 мільйона.

7 березня правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ “Айбокс Банк” та його ліквідацію.

Загалом Національний банк перевіряє діяльність дев’яти банків, які ймовірно були задіяні у схемах з ухилення від сплати податків учасниками грального бізнесу.

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