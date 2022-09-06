Скільки наразі коштує оренда житла в Україні, зокрема 1-кімнатних квартир.

Через повернення українців додому, внутрішню міграцію та активний переїзд у великі міста восени можна очікувати на стрибок цін на оренду однокімнатних квартир.

Про це УНІАН повідомили в аналітичній службі “OLX Нерухомість”, передає NNS.

Експерти зазначили, що в Україні почалась друга хвиля міграції. Якщо навесні українці шукали житло дешевше та часто обирали на літо заміську нерухомість, то зараз в пріоритеті квартири в мегаполісах. Так, у чотирьох містах-мільйонниках за перший тиждень вересня кількість пропозицій зменшилася на 10% у Львові, на 23% у Києві, в Одесі та Дніпрі – на 18% і 16% відповідно.

Щодо західних областей, то на 24% менше оголошень від орендодавців в Івано-Франківську, на 31% та 35% відповідно в Рівному та Луцьку.

Зазначається, що близько половини всіх пропозицій на ринку оренди житла представлені однокімнатними квартирами.

За даними “OLX Нерухомість”, у вересні серед міст-мільйонників найбюджетніші варіанти можна знайти в Одесі за 5 500 грн/міс. У західних регіонах доступні ціни у Луцьку та Рівному – в середньому 7 500 грн/міс. Найдорожчою буде оренда однокімнатної квартири за 16,5 тисяч гривень в Ужгороді.

“Через повернення українців додому, внутрішню міграцію та активний переїзд у великі міста восени можна очікувати на стрибок цін. Зокрема, це стосуватиметься деяких міст-мільйонників. Так, в Одесі та Дніпрі оренда однокімнатної квартири впродовж першого тижня вересня вже збільшилася на 600 гривень у порівнянні з першим тижнем серпня. У столиці цінник збільшився на 1 000 грн, а у Львові – на 1 600 грн”, йдеться в повідомленні.

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